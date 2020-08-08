В США появится аналог музыкального конкурса «Евровидение»

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08.08.2020, 16:38, Новости дня

В США появится местный аналог музыкального конкурса «Евровидение». Называться он будет The American Song Contest («Американский музыкальный конкурс»).

Информация о новом конкурсе появилась на официальном сайте «Евровидения».

В отличие от европейского конкурса, участники будут представлять не отдельные страны, а американские штаты. Претендентами на титул победителей конкурса смогут стать как сольные музыканты, так и группы.

The American Song Contest состоится после 65-го «Евровидения» в Роттердаме, который был перенесен на следующий год из-за пандемии. Один из ключевых продюсеров нового американского шоу – Бен Сильверман, на счету которого – адаптация сериала «Офис» и шоу «Кто хочет стать миллионером?».

«Евровидение» – один из наиболее популярных и престижных музыкальных конкурсов. Участие в нем нередко превращало ранее незнакомых исполнителей в мировых звезд, как, например, в случае с певицей Селин Дион и группой ABBA.



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