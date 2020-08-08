Эксперты выяснили, почему лезвия бритвы требуют частой замены
08.08.2020, 16:31, Новости дня
Американские ученые рассказали, почему щетина и волосы, состоящие из мягкого белка кератина, очень быстро затупляют острые лезвия ножниц и бритв.
По словам ученых, во время нового исследования им удалось понять, почему так происходит, а также выяснить, как сделать стальные режущие инструменты более долговечными. Во время нового исследования ученые просветили лезвия до и после использования сканирующим электронным микроскопом, а также сравнили их структуру путем оценки характера износа и повреждений.
Обнаружилось, что при использовании лезвия практически не изнашивались, но на их режущей грани появлялось множество зазубрин и трещин. С каждым использованием бритвы их количество и размеры возрастали. Ученые выяснили, что лезвие повреждалось только тогда, когда оно разрезало волос не под прямым углом. Если сделать сталь более однородной по составу, бритва будет долго оставаться острой.
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