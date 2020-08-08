Эксперт раскрыл популярные способы мошенничества на сайтах объявлений

08.08.2020, 16:30, Разное

В Сети все чаще можно попасть на мошенников, причем они орудуют не только на торговых интернет-площадках. Эксперт пояснил о самых популярных способах обмана на сайтах с объявлениями.

Как пишет издание «Слово и дело», наиболее часто в Сети отмечаются махинации с доставкой товаров к покупателю и при совершении операций с банковской картой. Представитель юридической компании «Позиция права» Егор Редин разъяснил, как можно защитить свои финансы от злоумышленников. Чаще всего аферисты не рискуют совершать сделки на крупные суммы, в таком случае высока вероятность, что жертва не захочет обращаться в полицию.

Очень распространены случаи, когда мошенники получают перевод денег за товар, после чего просто перестают выходить на связь. Нередко такая операция, сугубо за доставку товара, стоит не более 400 рублей, которые не станут огромной потерей для клиентов. Однако за день злоумышленники обманывают десятки, а то и сотни человек. Следующая схема обмана состоит в том, чтобы выманить у жертвы конфиденциальные данные банковской карты. Но, пообещав перечислить на счет некоторую сумму денег, аферисты исчезают. Также мошенники иногда связываются с клиентом и предлагают в режиме телефонной консультации вставить карту в банкомат. Это объясняется якобы необходимостью перечислить на адрес жертвы перевод в онлайн-банке. К реквизитам карты преступники могут также запросить копии или фотографии квитанций.

Все перечисленные случаи являются типичным мошенничеством, после выполнения указаний злоумышленников со счета жертвы могут быть списаны все имеющиеся средства. Поэтому, чтобы не попасть в такую ситуацию, необходимо очень внимательно подходить к таким сайтам с объявлениями. Все совершаемые при покупке или продаже операции с деньгами должны быть только в рамках полной конфиденциальности персональной финансовой информации. Ее нельзя ни в коем случае не только пересылать, но и сообщать в устной форме.