Эксперты назвали ТОП-10 лучших кабриолетов стоимостью до миллиона рублей

08.08.2020, 16:30, Разное

Эксперты составили ТОП-10 лучших кабриолетов, приобрести которые автолюбители могут на российском вторичном рынке до миллиона рублей. В рейтинг попали как популярные модели, так и редкие авто, которые называют «спутниками роскоши».

В мегаполисах РФ кабриолеты можно увидеть довольно редко, так как автомобиль в таком кузове, как правило, на 60% дороже. Кроме этого, езде на подобном авто не благоприятствуют погодные условия в стране и введение системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Однако у кабриолета есть и явные преимущества – более низкий пробег и недорогое обслуживание. Поэтому эксперты издания iReactor поинтересовались, какие автомобили можно приобрести в РФ по стоимости, не превышающей миллиона рублей.

Кабриолет Ford Mustang прославился благодаря своему двигателю V6. У авто 2006 года выпуска полноценная коробка «автомат». Минусом приобретения такой машины станет высокий транспортный налог и необходимость наличия просторного гаража.

Двухместный яркий кабриолет BMW Z4 может похвастаться харизматичным дизайном и шикарным салоном из красной кожи. Автомобиль 2003 года выпуска с мягкой крышей отличается крепким кузовом и надежным мотором. Приобрести эту модель можно приобрести на российском вторичном рынке за 925 тысяч рублей.

Audi S4 эксперты характеризуют как спортивный беспроблемный кабриолет с плавной работой силового агрегата V8. Полноприводная версия имеет надежный кузов и высочайшее качество изготовления деталей. Однако автолюбителям придется дополнительно тратиться на спортивную подвеску. Модель 2007 года можно приобрести за 790 тысяч рублей.

Кабриолет Bentley Continental GT может быть доступен на вторичном рынке РФ за 800 тысяч рублей, Volkswagen Eos 2009 года выпуска – на 100 тысяч дешевле.

Ценник Porsche Boxster, который мог бы стать лидером рейтинга, выходит за рамки миллиона рублей. Однако при хорошем торге можно сбросить цену до указанного лимита. Эту версию признали самой надежной среди легковых авто в двух возрастных группах. Минусом является высокая стоимость обслуживания премиального транспорта. Также довольно сложно за указанную сумму купить подержанный Mini Cooper S, так как сам по себе это достаточно редкий вид кабриолета.

Купе-кабриолет Lexus SC обойдется автолюбителям из РФ в 700 тысяч рублей. Основным плюсом модели 2012 года выпуска является наличие полноценной жесткой крыши, с которой не страшно будет выезжать и в дождливую погоду. На 100 тысяч рублей меньше попросят за BMW Z3, который выглядит сейчас как ретроавтомобиль. Кабриолет Ford Focus также годится для круглогодичной эксплуатации из-за наличия складной крыши. Шикарное авто с четырехместным кожаным салоном обойдется покупателю в миллион рублей.