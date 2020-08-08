 

Инга Меладзе с бойфрендом, Ингеборга Дапкунайте и другие гости открытия летнего кинотеатра музея “Гараж”

08.08.2020, 16:20, Разное

С 1 по 4 августа на площади Искусств состоялось открытие нового летнего кинотеатра Garage Screen. Первыми его смогли оценить патроны, партнеры и друзья Музея “Гараж”: Ингеборга Дапкунайте, Инга Меладзе с бойфрендом Денисом Давыдовым, Григорий Добрыгин и Муся Тотибадзе, Юлия Бордовских и другие. 1 августа они посетили московскую премьеру фильма Пьетро Марчелло “Мартин Иден”; 3 августа состоялся показ фильма Жана Эсташа “Мамочка и шлюха” для владельцев карт GARAGE; 4 августа гости Garage Screen побывали на российской премьере фильма Цая Минляна “Дни”. 

Ингеборга ДапкунайтеГригорий ДобрыгинМуся ТотибадзеИрина Вольская и Давид Давидович, патроны Музея “Гараж”, Юлия Бордовских Наталья Меркулова, Ингеборга Дапкунайте, Ситора АлиеваВ 2020 году в программу Garage Screen включены три новые регулярные рубрики, а одним из главных событий нового сезона стало появление в кинотеатре проектора для показа фильмов с 35-миллиметровой пленки. Рубрика “Серебряные копии” состоит из картин, созданных в аналоговую эпоху и предназначенных для проекции с пленки, название отсылает к серебру как к одному из основных элементов, входящих в ее состав.

Рубрика “Счастливые часы” представляет авторское кино, выходящее за рамки стандартной длительности и непосредственно работающее с визуализацией времени. В нее включены новаторские фильмы, которые раздвигают границы кино за счет расширения экранного времени и зрительского восприятия времени – уже не только кинематографического, но и физического. “Один раз увидеть” – серия уникальных и, как правило, единственных показов новых фильмов, большая часть которых не выйдет в российский прокат и которые можно будет посмотреть только в Garage Screen. В эту рубрику войдет самое разное кино – фестивальное, документальное, экспериментальное, игровое, а также снятое современными художниками.

Антон Белов и Ингеборга ДапкунайтеЕвгения МиловаНаталья Меркулова, Алексей ЧуповПетр Скворцов, Александра Михалкова, Владимир Надеин



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