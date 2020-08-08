Мнение: «Западные партнеры» ломятся к россиянам в постель!

08.08.2020, 16:08, Разное



Тут, оказывается такая тема мимо проходит – странным образом почему-то не видно товарища самого красивого в мире бьюти-блогера Российской Федерации. Уж казалось бы, разоблачать – так разоблачать, тем более, что в постель к Наиле Аскерзаде гражданин и повелитель денег на школьные завтраки у бестолковых мамкиных оппозиционеров – вполне себе залазил. А, ну да – там же внезапно в этой постели оказался хоть и известный банкир, так ведь – не банкирша же! А это у наших «западных партнеров» становится даже где-то уже неприлично. Как, прости Господи Трамп какой что ли выглядеть? А дело – вот в чем.

Если коротко – у нас тут, пока вы с поправками к Конституции бегали, а теперь за Лукашенко следите – мягко, но упорно «западные партнеры», а где-то даже почти и Великобритания – вот уж «заклятые» друзья обеспокоились – мягко, но терпеливо, проталкивается закон о домашнем насилии. И честно сказать, я про это дело сам не один раз на радио слушал, но быстро выключал. Уж больно мне товарищ Оксана Пушкина, простите, не нравится. И как бы, судя по тому, что проект упорно не идет – не мне одному.

Но тута случилось несколько край каких интересных моментов и стало – на что посмотреть! А как посмотришь – елки-палки – одни знакомые лица! Причем, мало того, что они почти поголовно исповедуют то самое, о чем теперь, по Конституции, сильно говорить нельзя, так еще – они… ну, не святые, короче. Заинтригованы? Поехали!

Рассказывать вам о том, как обстоят дела с пропихиванием «радужной культуры», причем не только в постель на Западе, у «партнеров», но уже и в школы, причем, чем раньше, тем лучше – я не буду, все люди взрослые. Но, оказывается, вот так сидишь и не знаешь ничего интересного, а еще в 2019 году – до всяких там «обнулений» и коронавирусов – куча наших любимых персонажей и других граждан на 4 буквы, но не ГКЧП, а первая «Л» – последняя «Т» – поставили подписи аж под целым «открытым письмом», где срочно требовали принять в России тот самый закон «о домашнем насилии».

Вот прямо – хрен с ними с заводами, что Путин закрыл, хрен с ними с «Арматами», что Путин понастроил и даже хрен бы с ней с коррупцией – которую один известный и очень красивый тревел-блогер никак победить не может! Надо говорят: узаконить европейские, блин, ценности – в этой вашей России! И оно вроде красиво, но из подписантов, а вы теперь знаете – это самое важное, наши люди с красивыми лицами плохих не отмазывают – одни педофилы, воры, жулики, террористы, убийцы, алкаши на дорогих тачках и т.д. – как говорил Глеб Жеглов: «Ба, какие люди!».

Не буду перечислять всех, достаточно будет, что например, у нас внезапно в этом списке, где одни сплошные «Л» (Любовь!), «Г» (Геннадий!), «Б» (Боль!) и «Т» (Творцы, епта!) – оказалась такая типа независимая организация, как… «Русь сидящая»! Почему я так рад?

А потому что уже сильно позже, после все тех же поправок в Конституцию и коронавирусов, это сейчас я по рукопожатной «Медузе» цитировать буду: «Дмитрий Романов, сын руководителя фонда помощи заключенным «Русь сидящая» Ольги Романовой, обвинил ее в том, что она без его ведома продала его квартиру в Москве».

И я вот честно не знаю, отжатие недвижки, причем, надо понимать, в Москве дешево только… а хрен его знает, чего там дешево, является ли «домашним насилием» – да только, как обычно – так у них все! К слову, по все той же «Медузе», мадам Романова написала у себя в соцсетях, это важно: «Не лезьте в семейное дело». Ой, правда? Потому что – наши с вами и ихние с ними «семейные дела» – это разные, что ж вы тупые-то такие, да?

Кстати, не просите, не буду не буду я сейчас быстро бегать по ссылкам, чтобы вспомнить, сколько грязи недавно повылезало из всяких «независимых редакций», я просто скажу, что Виктора Шендеровича даже обвинили, что он кого-то там за попу хватал. Что, конечно, намекает, ага. На что угодно, но только не на домашнее насилие, разумеется – ибо – не дома было….

Впрочем, важно самое, наверное, «веселое». Не хочу ничего цитировать, это такая «бяка» – но у только что не у подавляющих защитников проталкиваемого проекта «о домашнем насилии» – все прошлое ведет… на работу, сидите, если не сидите, сядьте – в старую добрую Англию! Грантики там, обучение, связи, друзья, интересы… А еще, разумеется, они только что не все – радужные, как флаг, что недавно наравне со звездно-полосатым, вывесили за окно посольства США в Москве. Так получилось.

И, соответственно, мало что нужно доказывать, уж опыт наш учит железно. Если «эти» – так топят за что-то – бежать надо, а лучше вызывать, может не Путина, но точно или полицию, как учила одна мадам еще в США на известном ролике, а лучше ФСБ.

Вот так вот незаметно, пока вы про Украину вечно что-то узнать хотите, про выборы Трампа, Лукашенко или курс доллара, вам уже не то, что штаны – к вам тихо лезут в постель.

Вы это – там держитесь, ладно?

Счастья вам.