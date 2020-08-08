Тихановская призвала белорусов отказаться от насилия

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08.08.2020, 16:08, Новости дня

Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к жителям страны с просьбой отказаться от насилия.

«Белорусы, в гражданском и в форме, я прошу вас отказаться от насилия. Мы – мирные люди. Наша сила – в единстве и в любви к нашей стране, к нашим семьям. Нас большинство, и нам не нужна кровь на улицах городов. Я знаю, что жизнь каждого белоруса – самое ценное, что есть у нас, у нашей страны», – сказала Тихановская в ролике, опубликованном в YouTube.

Она призвала сограждан соблюдать порядок, спокойствие, и отметила, что «люди в погонах тоже ждут перемен» и пообещала поддержку «каждому милиционеру, каждому офицеру».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода президентских выборов в Белоруссии.



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