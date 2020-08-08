 

Названо число принудительно госпитализированных россиян в период пандемии

08.08.2020, 15:53, Новости дня

В РФ принудительно изолировали и госпитализировали 500 человек из-за коронавируса за весь период пандемии, сообщила Генеральная прокуратура.

«За период пандемии прокуроры приняли участие и дали заключения более чем по 600 делам указанных категорий, из них о принудительной изоляции – более 200, о принудительной госпитализации – более 300. Подавляющее большинство судебных постановлений вынесено в соответствии с заключениями участвовавших в делах прокуроров», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прокуратура ориентируется на обязательное участие в рассмотрении заявлений о госпитализации россиян, которые уклоняются от обследования по выявлению коронавируса.

«Речь идет о госпитализации в недобровольном порядке в медицинскую организацию, оказывающую соответствующую помощь в стационарных условиях. Прокурорам указано в случае необходимости обращаться самим в суд с такими заявлениями», – уточняется в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявлено 5212 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 882 тыс. случаев заболевания.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Меркель заявила об отсутствии защиты ЕС со стороны США

22.07 / Белоруссия возобновила импорт украинской электроэнергии

09.07 / В США предсказали удорожание нефти до 150 долларов

29.06 / Доктор Мясников оценил страхи о «чипизации» через вакцину

07.07 / Лесной пожар в Луганской области привел к человеческим жертвам, президент Бразилии заболел COVID-19. Главное за день

15.07 / Школы и колледжи Новгородской области оснастят современным оборудованием

26.06 / Росатом приступил к строительству второго блока АЭС «Аккую» в Турции

16.07 / Жительница Константиновки заказала киллеру утопить бывшего мужа в пруду

30.07 / Подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве взяли под стражу

23.07 / МИД заподозрил «внешних» игроков в высылке российских дипломатов из Болгарии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска