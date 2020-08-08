 

Дегтярев отрицает, что хабаровским чиновникам вернули полеты бизнес-классом

08.08.2020, 15:53, Разное

Михаил Дегтярев прокомментировал слухи о возврате возможности хабаровских чиновников летать рейсами бизнес-класса. Врио губернатора Хабаровского края утверждает, что решение о запрете никто не отменял.
Как пишет «Политэксперт», соответствующее заявление чиновник сделал на своем канале в мессенджере Telegram. Об отмене запрета на высокобюджетные перелеты Дегтярев, с его слов, узнал из СМИ. Ряд изданий ранее рассказал о якобы утратившим силу решении о перелетах только экономклассом.

Временно исполняющий обязанности губернатора края еще раз подчеркнул, что постановлением четко регулируется порядок совершения авиаперелетов чиновников. Кроме класса «эконом» в решении не предусмотрено никаких иных возможностей. Таким образом, перелеты служащих органов власти на самолетах не будут настолько обременительны для бюджета. В указанном постановлении 333-пр, в пункте 3.2.2, предусмотрено возмещение расходов в случае служебной командировки на проезд лиц, работающих в местном самоуправлении и представительских органах. Эта компенсация соответствует фактическим тратам, однако не может превышать стоимость проезда.

При этом стоит отметить, что ранее один из порталов юридических данных публиковал документ, согласно которому перелет в бизнес-классе для чиновников разрешался. Как заявила пресс-служба регионального правительства, обнародованный нормативный акт не является согласованным. Более того, администрация не может дать ответ, кто является его автором, а также каким образом постановление попало к журналистам.



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