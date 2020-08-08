 

Россия намерена следить за выборами в Белоруссии

08.08.2020, 15:48, Новости дня

Россия следит за выборами в Белоруссии, Москва оценит эти события позже, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Мы, безусловно, как внешнеполитическое ведомство отслеживаем эту ситуацию, будем давать оценку, исходя из работы наблюдателей, но все это будет делаться после выборов», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Она добавила, что Москва призывает в рамках ОБСЕ создать правила, которые давали бы представление о том, какими должны быть выборы с точки зрения их прозрачности.

«Все равно мы не можем уйти от факта, что все заключения экспертов, наблюдателей должны все-таки основываться на каких-то общих правилах», – отметила дипломат.

Также Захарова затронула ситуацию с задержанными в Белоруссии россиянами.

«Виновность этих людей не доказана. Использование в неких электоральных целях или интересах этой ситуации с людьми недопустимо», – отметила представитель ведомства.

Напомним, выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Из республики выслали журналистов канала «Настоящее время» – совместного проекта «Голоса Америки» и «Радио Свобода».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Партия «Гражданская сила» поддержала поправки к Конституции

06.08 / Названы самые популярные внутренние направления отдыха в августе

25.07 / ЦИК Украины отменил документальное подтверждение избирателями своего фактического места проживания

30.06 / В Раде указали на перспективы Зеленского стать последним президентом Украины

30.07 / Семья Фургала начала сбор средств на услуги адвокатов

17.07 / Алексею Навальному назначена подписка о невыезде

14.07 / После аварий «Норникеля» состояние Потанина сократилось на 3,6 млрд долларов

10.07 / Xiaomi представила недорогой электроскутер Ninebot

06.07 / Ливни в Японии унесли жизни десятков людей

18.07 / Сирийская оппозиция из Стамбула отказалась признавать выборы в парламент САР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска