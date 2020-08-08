Сами нарушают свободу слова – эксперт BI усомнился в законности указов Трампа о запрете на взаимодействие с китайскими TikTok и WeChat

08.08.2020, 15:40, Новости дня

Дональд Трамп подписал два указа о запрете на «любые транзакции» с китайской компанией ByteDance, владельцем TikTok, и приложением WeChat. По мнению президента, они могут шпионить за американцами и цензурировать контент по своему усмотрению. Но, как подчёркивает эксперт Business Insider Кайл Лангвардт, в указах Трампа тоже можно углядеть нарушение свободы слова и самовыражения китайских разработчиков, что противоречит первой поправке к Конституции США.



Reuters

В течение нескольких недель президент США Дональд Трамп совершал нападки на китайское приложение TikTok и в четверг 6 августа, в конце концов, подписал указ о запрете «любых транзакций» с владельцем платформы, компанией ByteDance, пишет Business Insider. Но на этом американский лидер не остановился и следом подписал схожий указ о запрете на взаимодействие с приложением WeChat ещё одного разработчика из КНР.

В обоих случаях Трамп подчёркивает, что с помощью продукции китайских компаний Пекин может осуществлять слежку за американцами. Кроме того, по мнению президента, власти КНР могут цензурировать контент на этих платформах по своему усмотрению.

Однако именно по вопросам цензуры указы Дональда Трампа могут столкнуться с трудностями в американских судах, ведь они, по сути, тоже ограничивают чужую свободу слова, считает профессор права Университета Небраски-Линкольна Кайл Лангвардт.

По словам эксперта, в указах президента можно усмотреть несоответствия с первой поправкой к Конституции США, потому что они «дискриминируют по национальному признаку говорящего (ByteDance, Tencent), а также, по большому счёту, основываясь на содержании их речи».

Как отмечает Business Insider, для подписания своих указов Трамп воспользовался Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 года, который даёт президенту право объявлять чрезвычайное положение в стране и накладывать ограничения на взаимодействие между американскими и зарубежными компаниями. В прошлом году глава Белого дома использовал IEEPA, чтобы наделить администрацию полномочиями вмешиваться в любые бизнес-транзакции в сфере информации и коммуникационных технологий и услуг, которые могут «представлять недопустимую угрозу национальной безопасности США или безопасности и благосостоянию американских граждан».

Как отметил Лангвардт, последние два указа Трампа соответствуют всем требованиям IEEPA, но с первой поправкой всё-таки могут быть проблемы. Конечно, многое зависит от того, будут ли суды трактовать сами приложения как «содержание речи» китайских разработчиков. «Компании выражают себя, устанавливая собственные правила относительно того, какой контент удалять, а какой оставлять», поэтому указы президента, можно сказать, дискриминируют этот «посыл», объяснил эксперт.