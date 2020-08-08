«Всё развалилось» — ведущий Fox News обвинил мэра Нью-Йорка в нежелании взять на себя ответственность за беды города

08.08.2020, 15:40, Новости дня

Самый большой город в США Нью-Йорк процветал, пока к власти не пришёл мэр Билл Де Блазио, считает ведущий Fox News Такер Карлсон. Новый глава обвинил полицию в расизме, лишил должного финансирования и спровоцировал рост преступности. Теперь Де Блазио хочет поставить по периметру города КПП, как у военных, чтобы ограничить въезд туристов и напоминать им о карантине. Пусть ньюйоркцы страдают и дальше, а сам мэр ни в чём не виноват, негодует Карлсон.

Добрый вечер и добро пожаловать на программу Tucker Carlson Tonight. Для большинства американцев, которые не живут в Нью-Йорке, этот город походит на эдакого непутёвого дядю, любящего приложиться к бутылке, — крикливый, громкий, всегда хвастается, хотя обычно его похождения оказываются не такими уж и впечатляющими. Вы, конечно, любите своего дядю, но не особо хотите вдаваться в подробности его личной жизни: там, ясное дело, происходит много всего безумного и странного. Вы подозреваете, что он много кому должен денег, и точно знаете, что он ест с открытым ртом. И всё-таки это же ваш дядя, ваши жизни связаны. Вам будет грустно, если он заболеет какой-нибудь неизлечимой болезнью и умрёт.

С Нью-Йорком всё точно так же. Даже если вы слишком сильно недолюбливаете его, чтобы туда ездить, вам всё равно не безразлично, что там происходит. Потому что вы американец, и Нью-Йорк на сегодня — крупнейший город нашей страны. В нём проживает вдвое больше людей, чем в Лос-Анджелесе, стоящем на втором месте. С точки зрения площади, Нью-Йорк — крошечный. Весь Манхэттен меньше, чем аэропорт Даллас/Форт-Уэрт. Однако Нью-Йорк обеспечивает почти 10 процентов ВВП нашей страны. Поэтому, нравится вам этот город или нет, то, что с ним происходит, имеет значение для всех нас.

До недавних пор казалось, что у Нью-Йорка дела идут превосходно. Местные власти преуспели в единственной и самой важной вещи, которую общественные лидеры где угодно тоже могут обеспечить, — сделали свой город безопасным для жизни обычных людей. Они даже хвалились, что Нью-Йорк — наименее опасная городская агломерация в мире. Известно, как им это удалось. Город нанял десятки тысяч полицейских, отправил преступников и антисоциальные элементы в тюрьму и там и оставил. И это сработало — в Нью-Йорке стало намного лучше. Люди, у которых есть выбор, которые могут себе позволить жить где угодно, захотели поселиться именно там.

Потом вдруг к власти пришёл мэр Билл Де Блазио и принялся менять рабочую формулу. Без каких бы то ни было оснований Де Блазио стал критиковать полицию Нью-Йорка за расизм, а потом урезал миллиарды долларов из её бюджета — у полицейских упал боевой дух, и они перестали арестовывать нарушителей. Почти тут же насилие и преступность в городе выросли в разы. Только в одном квартале Манхэттена, Верхнем Ист-Сайде, число краж в этом году увеличилось на 286 процентов. Всё развалилось. Ньюйоркцы, которые могли уехать из города, уехали. Вся налоговая база утекла во Флориду.

Со стеклянным взглядом и дыша через рот — вероятно, слишком не в себе, чтобы что-то понимать, — Билл Де Блазио наблюдал за всеми этими абсолютно предсказуемыми событиями. В итоге он пришёл к выводу, что сам он ни в чём не виноват. Мэр посчитал, что ньюйоркцы ещё легко отделались, так что им нужно пострадать ещё больше. Поэтому сегодня Де Блазио объявил, что планирует поставить по всему периметру города контрольно-пропускные пункты, как у военных. Но это делается не для того, чтобы поймать опасных преступников, а чтобы не дать людям извне проехать в Нью-Йорк. Эта инициатива заранее не выносилась на общественное обсуждение, никому не дали высказать свою позицию. Де Блазио просто так постановил.

БИЛЛ ДЕ БЛАЗИО, мэр Нью-Йорка: Начиная с сегодняшнего дня у нас в Нью-Йорке вводится новая инициатива. На главных въездах в город будут установлены контрольно-пропускные пункты. Людям, приезжающим из штатов (с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. — ИноТВ), будет предоставляться информация о карантине. Мы будем напоминать им, что это обязательная мера, от которой нельзя отказаться, что нарушение карантина — это нарушение закона нашего штата и влечёт за собой серьёзное наказание. При определённых обстоятельствах штраф может доходить до 10 тысяч долларов.

Понятно? Но ведь в этой инициативе нет смысла. Мэр не потрудился объяснить, зачем они это делают. Это не подкреплено никакими научными сведениями. Но единственное, что вы знаете точно, — это ваша вина. Не его, а ваша. Это вы там закон нарушаете, считает Билл Де Блазио. Если не будете подчиняться, вас накажут. Это вы плохие!

Так что людям, приезжающим в Нью-Йорк, вскоре предстоит усвоить очень важный урок, который уже усвоили жители местных домов престарелых и людей с ограниченными возможностями — по крайней мере те, кто выжил. Заключается он в следующем: для людей, которые принимают ужасные решения, из-за которых умирают другие, никогда не бывает последствий. Последствия касаются лишь вас. Так что закройте рот и показывайте свои документы, смерды.

Дата выхода в эфир 06 августа 2020 года.