В Украине создадут систему отслеживания контактов людей, заболевших COVID-19 – Шмыгаль

08.08.2020, 15:31, Новости дня

В Украине создадут эффективную систему отслеживания контактов людей, заболевших COVID-19, в ее разработке примут участие Минздрав, Министерство внутренних дел и Минцифры. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

“Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией. Это позволит нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний”, – отметил премьер-министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 8 августа количество случаев COVID-19 в Украине достигло 79 750 (коронавирус за сутки был подтвержден у 1489 человек – это максимальный суточный прирост с начала эпидемии). Всего умерли 1879 пациентов с коронавирусом (27 – за последние сутки), выздоровели 43 655 человек (+600).

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что эпидемическая ситуация в стране существенно ухудшилась.