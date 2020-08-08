 

Степанов заявил о существенном ухудшении ситуации с COVID-19 в Украине

08.08.2020, 15:31, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что эпидемическая ситуация в стране существенно ухудшилась. Об этом на брифинге 8 августа сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Пресс-конференция транслировалась на странице YouTube Кабинета Министров.

“Мы видим существенное ухудшение ситуации. Я буду обращаться к своим коллегам, которые отвечают в том числе за контроль [соблюдения] ограничительных мер… Дело в том, что если мы не изменим легкомысленное отношение к COVID… Это не какая-то политическая игрушка. Это серьезная болезнь, которая ежедневно отнимает жизни украинцев. Поэтому как министр я буду просить об усилении контроля за всеми правилами, которые установлены в нашей стране, за всеми ограничительными мерами”, – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Первый случай коронавируса в Украине был подтвержден 3 марта, с 11 марта в стране действует карантин. С 11 мая ограничения начали ослаблять. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

С 1 августа правила карантина изменились. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Подробнее с карантинными мерами в разных зонах можно ознакомиться здесь.

На 8 августа количество случаев COVID-19 в Украине достигло 79 750 (коронавирус за сутки был подтвержден у 1489 человек – это максимальный суточный прирост с начала эпидемии). Всего умерло 1879 пациентов с коронавирусом (27 – за последние сутки), выздоровели 43 655 человек (+600).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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