Киев и восемь областей не могут ослаблять карантин – Минздрав

08.08.2020, 15:31, Новости дня

По состоянию на 8 августа Киев и восемь областей Украины не соответствуют минимальным требованиям для ослабления карантинных ограничений. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

В частности, минимальным требованиям для ослабления карантина не соответствуют Киев и Киевская область, а также Волынская, Ивано-Франковская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Черновицкая и Черниговская области.

При этом в Черновицкой области превышены допустимые значения по трем из четырех показателей (загруженность больниц, динамика распространения и выявления инфекции), тогда как в других регионах – по одному или двум.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Первый случай коронавируса в Украине был подтвержден 3 марта, с 11 марта в стране действует карантин. С 11 мая ограничения начали ослаблять. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

С 1 августа правила карантина изменились. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Подробнее с карантинными мерами в разных зонах можно ознакомиться здесь.

К 8 августа количество случаев COVID-19 в Украине достигло 79 750 (коронавирус за сутки был подтвержден у 1489 человек – это максимальный суточный прирост с начала эпидемии). Всего умерли 1879 пациентов с коронавирусом (27 – за последние сутки), выздоровели 43 655 человек (+600).