 

Икающий человек может быть носителем нового вида COVID-19

08.08.2020, 15:30, Разное

Ученые нашли новый признак COVID-19, носителем нового вида коронавируса может быть икающий человек. Нетипичный симптом заболевания был выявлен у одного из жителей США.
Как пишет «Инфореактор», ранее основными симптомами коронавируса были признаны сухой кашель, диарея, утрата обоняния и даже высыпания на коже. Однако ни в одном из описанных до этого времени случаев речь не шла об икоте. Житель Чикаго с частой икотой стал первым человеком, у которого COVID-19 сопровождался именно таким признаком.

Профильное издание «Американский журнал экстремальной медицины» разместил статью о первом зараженном коронавирусом с частой икотой. Обследование пациента показало, что данное явление было вызвано непосредственно влиянием инфекции COVID-19. Дискомфортное проявление у больного продолжалось на протяжение нескольких суток, однако ни одного симптома, присущего именно коронавирусу, у жителя Чикаго не наблюдалось.

Только детальное обследование и тестирование дали возможность обнаружить признаки летального заболевания у мужчины. В дальнейшем медики предлагают обращать особое внимание на подобные неспецифические нарушения. Любой из непривычных симптомов, даже без кашля и подобных расстройств здоровья, может указывать на более существенное заболевание. Напомним, пандемия коронавируса распространилась на территории всей планеты. От COVID-19 умерли уже сотни тысяч человек, во всем мире практические не осталось стран, где бы не был зафиксирован смертельно опасный недуг.



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