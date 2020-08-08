СК возбудил дело после ДТП с участием полицейского под Самарой

08.08.2020, 15:21, Новости дня

После аварии в Самарской области при участии полицейского, в которой погибли двое, возбуждено уголовное дело, информирует региональное следственное управление СК.

ДТП произошло вечером 7 августа на 54 километре дороги «Самара – Большая Черниговка», передает РИА «Новости» со ссылкой на полицию.

Сотрудник ОВД одного из самарских подразделений на Datsun, не выбрав безопасную дистанцию, врезался в движущийся впереди Hyundai Solaris. За рулем Solaris был водитель, лишенный прав в 2019 оду.

После столкновения Solaris выехал на «встречку» и врезался в грузовик Volvo. В результате столкновения погибли двое, пострадали пятеро, включая трех детей.

«По данному факту следственным отделом по городу Новокуйбышевск… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц)», – сообщили в региональном СУ СК.

Полицейский, по данным ведомства, был в отпуске, он не исполнял служебные обязанности. Сейчас его задержали, назначена автотехническая экспертиза для определения виновника аварии.

В ГУ МВД уточнили, что полицейского планируется уволить из органов.

«По факту произошедшего начальником ГУ МВД РФ по Самарской области Александром Винниковым назначено проведение служебной проверки, по результатам которой указанный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством», – пояснили в ведомстве.

В пятницу в Курганской области столкнулись фура и междугородний автобус, в результате аварии пострадали девять человек.