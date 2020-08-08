 

Никита Ефремов, Мария Ивакова, Дарья Мороз и другие на премьере сериала “Хватит!”

08.08.2020, 15:15, Разное

На днях в Центре документального кино прошел закрытый показ первого оригинального документального сериала видеосервиса START – “Хватит!”, созданного вместе с Nonfiction.film и студией “Амурские волны”. Первые два эпизода проекта представили генеральный директор видеосервиса START Юлия Миндубаева, шоураннер и продюсер Ирина Сосновая, ведущая Настя Красильникова и основатель Nonfiction.film Софья Капкова, а после состоялась дискуссия на тему “Готовы ли мы услышать жертв насилия?”. В public talk кроме создателей участвовала директор центра “Насилию.нет” Анна Ривина, модератором выступил кинокритик Егор Москвитин. Премьеру посетили Дарья Мороз, Сабина Ахмедова, Никита Ефремов, Мария Ивакова и другие.

Дарья МорозСабина АхмедоваМария ИваковаСофья КапковаНикита Ефремов и Мария Ивакова

Перед показом гости прямо в фойе кинотеатра могли ознакомиться с выставкой художников, которые высказались на тему насилия специально для START накануне премьеры. В ней были представлены пронзительные работы Варвары Гранковой, Маши Шишовой, Анастасии Мясниковой, Дмитрия Пахомова, Ирины Полонской, Полины Осиповой, Татьяны Иванковой, Юлии Нефедовой и Кати Октябрь, картина которой использована в качестве постера проекта “Хватит!”.

Я многодетная мама и главное, чему я хочу научить своих детей – это уважать чужие границы и защищать свои, – сказала Софья Капкова. – Важно не просто не бояться рассказать о насилии, но и не пройти мимо, когда жестокость совершается по отношению к другому. Многие из нас слишком поздно понимают, что им плохо. “Хватит!” – это важный документальный проект про то, что нельзя молчать, не стоит стесняться и точно не нужно бояться быть неудобными. Кто, если не мы? Когда, если не сейчас?

“Хватит!” – это документальный шестисерийный проект о насилии в современной России. Ведущие – актер Владимир Мишуков и журналистка Настя Красильникова – обсудят истории женщин, переживших насилие в разных ситуациях – на работе, в роддоме, дома, во взрослом и детском возрасте. Откровенные рассказы и цифры станут поводом для разговора, в котором мужчина и женщина наконец-то услышат друг друга. И смогут сказать то, о чем раньше молчали.



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