 

Джигурда заявил в Сети, что Крым «юридически украинский»

08.08.2020, 15:09, Разное

Никита Джигурда высказался в Сети относительно статуса Крыма. На одном из YouTube-каналов актер и шоумен назвал полуостров «юридически украинским».
Как пишет «Политэксперт», известный артист стал гостем программы «Vласть vs Vлащенко». Среди прочих тем, в ходе передачи был затронут и вопрос Украины и Крыма. Как известно, Джигурда имеет украинские корни, более того, как он утверждает, несмотря на проживание и работу в России, он до сих пор сохраняет украинское гражданство.

При этом, как признался сам шоумен, ему неоднократно предлагали принять подданство Российской Федерации. Взамен на это Джигурда мог бы получить участие в телешоу, съемки и много других выгодных проектов. Однако все это не мотивировало звезду получить паспорт РФ.

Крым же он считает российским только фактически, не видя правовых оснований для признания его субъектом Российской Федерации. Между тем, это не первое громкое заявление артиста. Хотя он и гордится украинским паспортом, однако два года назад на выборах мэра Москвы Никита Джигурда заверял в наличии гражданства России. Напомним, в 2018 году шоумен высказывал намерение баллотироваться на пост градоначальника столицы.



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