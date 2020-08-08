Режиссер Грымов призвал Михаила Ефремова «остаться человеком»

08.08.2020, 15:09, Разное

Юрий Грымов прокомментировал судебный процесс Михаила Ефремова. Известный режиссер призвал заслуженного артиста, невзирая на строгость наказания, «остаться человеком».

Как пишет «Политэксперт», Грымова возмутила выбранная адвокатами Ефремова защитная стратегия. Она явно не пойдет на пользу актеру, оказавшемуся на скамье подсудимых по обвинению в столь неблаговидном проступке. Напомним, вследствие смертельного дорожно-транспортного происшествия, участником которого стал Ефремов, погиб человек.

Обвинение настаивает, что за рулем внедорожника, врезавшегося в газель с погибшим, находился именно Михаил Ефремов. При этом прокурор настаивает, что в крови артиста был обнаружен алкоголь. Защита Ефремова выбрала метод отрицания его причастности к аварии с летальным исходом. Так, адвокаты настаивают, что Ефремов не вел машину, следовательно, не может быть признан виновным. Сам артист при этом действует согласно принятой стратегии и отказывается признавать свою вину.

По мнению художественного руководителя театра «Модерн» Юрия Грымова, всегда необходимо жить по совести и даже в таких сложных ситуациях «остаться человеком». Он осудил поведение Ефремова и его адвокатов, учитывая, что сразу после ДТП артист не отказывался от своей вины в содеянном. Режиссер призывает не бояться раскаяться, ведь время все равно все расставит на свои места.