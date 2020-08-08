Российский капитан привезшего в Бейрут селитру судна рассказал о ее хранении

08.08.2020, 15:08, Новости дня

Экс-капитан перевозившего в порт Бейрута аммиачную селитру судна Rhosus Борис Прокошев заявил, что взрыв не мог произойти сам по себе, для этого было необходимо внешнее воздействие.

«Была какая-то внешняя причина. Может быть, искра, может быть, поджог, взрывное устройство. Был какой-то внешний детонатор», – сказал Прокошев РБК.

По его словам, селитра, которая была перевезена в порт несколько лет назад, со времени конфискации хранилась герметично.

«Дело в том, что селитра находилась в двух мешках: герметичном полиэтиленовом, а он еще помещен в другой мешок – полипропиленовый, что ли, такой плотный, пластиковый. Воздух и вода туда не поступали», – отметил моряк.

Напомним, в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города. Погибли 154 человека, пострадали около 5 тыс., десятки людей числятся пропавшими без вести.

Предположительно, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры.

При этом селитру якобы конфисковали с судна Rhosus, владельцем которого был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин.