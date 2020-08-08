 

Пригожин назвал причину отказа российских музыкантов выступать в Белоруссии

08.08.2020, 14:53, Разное

Иосиф Пригожин прокомментировал отказ ряда российских артистов от выступлений в Белоруссии. По мнению музыкального продюсера, в таком решении замешана политика.
Как сообщают «Национальные новости», Пригожин не боится высказывать свое мнение по самым разным поводам. В этот раз супруг певицы Валерии высказался относительно причин отечественных артистов не выступать на белорусской сцене и в телешоу.

Продюсер уверен, что такое решение звезды приняли из-за влияние политики. Музыканты, исполнители и коллективы не желают быть вовлечены в выборы в соседней стране. Выступление в Белоруссии кто-то мог бы воспринять, как поддержку того или иного кандидата на пост президента. Сами Пригожин и Валерия также неоднократно получали предложение выступить для белорусской публики. Однако они, сославшись на пандемию коронавируса, отказались от гастролей. Не поехал в соседнюю страну выступать и Леонид Агутин, а также ряд других знаменитостей.

Как известно, в эти дни в Белоруссии проходят выборы. Участие на стороне кого-либо из кандидатов может только привлечь негатив в сторону артистов. Поэтому наиболее приемлемым вариантом для любого из деятелей российского шоу-бизнеса, является именно отказ от любых мероприятий на территории Белоруссии.



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