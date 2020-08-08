В Китае зафиксировали вирус, способный убить человека

08.08.2020, 14:48, Новости дня

В Китае начал распространяться вирус SFTS, который передается через укусы клещей, он способен убить человека, заболевание зафиксировали в некоторых районах страны.

«Более 37 человек в провинции Цзянсу на востоке Китая заразились вирусом SFTS в первой половине 2020 года. Позже в провинции Аньхой на востоке Китая выявили еще 23 случая», – цитирует 360 сообщение газеты Global Times.

Эксперты пояснили, что вирус передается через укусы клещей, а также от человека к человеку, болезнь может завершиться летальным исходом.

Сам вирус SFTS выявили еще в 2011 году. Вирусолог Шэн Цзифан, работающая в больнице при Чжэнцзянском университете, отметила, что вирус между людьми, предположительно, может передаваться через кровь или слизистую оболочку.

Напомним, в мире, по данным американского университета Джонса Хопкинса, от коронавируса умерли больше 700 тыс. человек. Заболевание также стало распространяться из Китая.