 

Захарова назвала «провокацией третьего государства» задержание россиян в Минске

08.08.2020, 14:48, Новости дня

Задержание россиян в Белоруссии оказалось провокацией со стороны третьего государства, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова заявила, выступая на форуме «Территория смыслов», что «неделю как минимум сотрясала информационное пространство история с Белоруссией и задержанными 33 гражданами России, все это подавалось в качестве чуть ли не спецоперации российской стороны для дестабилизации ситуации в соседнем государстве», передает РИА «Новости».

«А что оказалось на поверку? На поверку оказалось, что это провокация со стороны третьего государства, как сейчас выясняется на основе фактов», – указала она.

Ранее посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что есть убедительные факты, которые подтверждают провокацию третьей страны в отношении задержанных в Минске россиян.

Напомним, 29 июля КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера.

Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Киев просил Минск выдать задержанных в Белоруссии россиян, которых на Украине считают украинскими гражданами.

Белоруссия передала Украине список задержанных, при этом глава республики Александр Лукашенко заявил, что Минск будет действовать в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений. Кроме того, он поручил пригласить в республику генпрокуроров РФ и Украины в связи с задержанием россиян.

В Кремле заявили, что Москва не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан.

Позже СМИ со ссылкой на источники в российских спецслужбах сообщили, что это задержание было итогом масштабной провокации, устроенной украинскими силовиками.



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