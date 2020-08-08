В Минздраве оценили слухи о скорой массовой вакцинации от COVID-19

08.08.2020, 14:48, Новости дня

Предстоящей осенью невозможна массовая и немедленная вакцинация россиян, для начала должна быть проведена расширенная стадия испытаний, сообщил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Минздрава Вадим Тарасов. Так он отреагировал на слухи о том, что в сентябре в стране может начаться массовая вакцинация от коронавируса.

«Никто из медиков никогда не утверждал, что всех немедленно начнут вакцинировать – это невозможно. Расширенная стадия испытаний продлится еще несколько месяцев. Пациентов будут отслеживать значительно дольше: смотреть как будет развиваться иммунитет и сколько он будет держаться», – сказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Минздрава Вадим Тарасов.

Эксперт подчеркнул, что для возможного производства вакцины нужно подготовить технологические площадки, на что потребуется «несколько месяцев работы». «Когда Министерство здравоохранения примет решение об эффективности, будет уже понятно каким образом проводить вакцинацию и у каких групп населения», – отметил Тарасов.

Собеседник заверил, что никакой «массовой» одномоментной вакцинации не будет. Так он отреагировал на мелькающие в прессе и соцсетях утверждения о якобы скорой – чуть ли не в сентябре – массовой вакцинации россиян. «Глава Минздрава Михаил Альбертович Мурашко говорил о первоначальной вакцинации в «группах риска» – это наиболее очевидная история. И разумеется, эти прививки будут только добровольными», – подчеркнул Тарасов.

Полностью интервью с Вадимом Тарасовым можно прочитать в газете ВЗГЛЯД.

Ранее Мурашко сообщал, что клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии имени Гамалеи Минздрава, завершены, готовятся документы для ее регистрации. Также министр заявлял, что вакцинацию от коронавируса планируется проводить бесплатно.

В начале августа глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что российская вакцина против коронавируса будет зарегистрирована в течение 10 дней. Глава Минпромторга Денис Мантуров утверждал, что к 2021 году РФ сможет обеспечить выпуск нескольких миллионов доз вакцины от COVID-19.