Премьер Мекленбурга – угрозы США немецкому порту абсолютно неприемлемы

08.08.2020, 14:31, Новости дня

Американские сенаторы пригрозили порту на немецком острове Рюген финансовым крахом, если руководство порта продолжит поддерживать реализацию проекта «Северный поток — 2», пишет Der Tagesspiegel. Премьер-министр Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Швезиг назвала подобные угрозы «абсолютно неприемлемыми» и выразила надежду, что Берлин даст решительный отпор этим «попыткам шантажа» из США.



Reuters

В германо-американском споре вокруг «Северного потока — 2» наметился новый виток развития, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. Трое американских сенаторов хотят принудить паромный порт Засниц на острове Рюген незамедлительно остановить все работы над газопроводом — в противном случае они грозят порту масштабными санкциями.

В письме от 5 августа сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон угрожают чувствительными последствиями, в случае если компания, которая поддерживает функционирование порта на Рюгене, срочно не прекратит логистическую поддержку «Северного потока — 2».

«Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и поддержку проекту «Северный поток — 2», вы уничтожите будущее финансовое выживание вашей компании», — предостерегают американские представители в своём письме.

«Своей политикой экстерриториальных санкций США вмешиваются в наш национальный суверенитет и в суверенитет наших европейских партнёров. Мы ясно дали понять нашим американским партнёрам, что мы будем сопротивляться давлению на европейские компании, — заявил на это государственный министр во внешнеполитическом ведомстве Германии Нильс Аннен. — Поэтому тон и содержание писем с угрозами, которые рассылают американские сенаторы, совершенно неуместны. Наша цель состоит в укреплении европейского суверенитета. Потому что Европа не должна позволять себя шантажировать».

Премьер-министр немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг также резко раскритиковала угрозы американской стороны. «Эти угрозы абсолютно неприемлемы. Германия может сама решать, откуда и каким путём она будет получать свою энергию, — сказала Швезиг в интервью изданию. — Мекленбург — Передняя Померания твёрдо придерживается строительства газопровода. Я также ожидаю от федерального правительства, что оно решительно выступит против этих попыток шантажа».

Как напоминает немецкая газета, энергетические компании из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов вложили много средств в проект газопровода. Американские санкции могут непосредственно затронуть более 120 европейских компаний и помешать проекту получить порядка €700 миллионов инвестиций для завершения строительства.

Порт на острове Рюген служит логистической базой для завершения прокладки газопровода, поясняет издание. Американские сенаторы обвиняют ответственную за его деятельность компанию в том, что она «осознанно предоставляет значимые товары, услуги и иную поддержку проекту «Северный поток — 2». Так, в порту хранятся трубы для газопровода. Кроме того, порт снабжает продовольствием два российских судна.

Санкции могут привести к тому, что порт и ответственные за него лица будут отрезаны от США в экономическом и финансовом аспекте. Порт в Заснице на 90% находится в собственности города и на 10% принадлежит земле Мекленбург — Передняя Померания, отмечает Der Tagesspiegel.