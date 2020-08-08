Libération – теории заговоров и протест против власти — антимасочное движение набирает силу по всему миру

08.08.2020, 14:31, Новости дня

Движение «антимасочников» набирает силу по всему миру одновременно с введением властями разных стран масочного режима, пишет Libération. Как поясняет издание, часто бунт против обязательного ношения маски становится знаком недоверия властям и способом отстоять личную свободу. Тем временем, наряду с противниками масок активную позицию часто занимают и их сторонники, отмечает газета.



Reuters

«Маски опасны для здоровья и даже содержат электронные чипы для мониторинга населения, который становится более эффективным, благодаря сетям 5G, волны которых делают людей более уязвимыми к Covid-19, который, в любом случае, почти больше не циркулирует, что делает маску бесполезной» — таково, по словам Libération, краткое содержание идей, распространившихся в американских соцсетях после введения американскими властями масочного режима для борьбы с распространением коронавируса.

Однако, как подчёркивает газета, чтобы называть себя «антимасочником», нет нужды придерживаться всех этих утверждений. Некоторые американцы ссылаются исключительно на конституцию, гарантирующую личные свободы, и упоминают о праве дышать, который является «божьим даром». «Маска превратилась в предмет идеологии, выходящей далеко за пределы вируса», — констатирует издание.

В последние недели организованные протесты «антимасочников» прошли в США, Канаде, Великобритании и Германии, а в ближайшие дни групповая акция может состояться во Франции — в соцсетях призывают устроить «первый день без маски» 8 августа. Как напоминает газета, до сих пор в стране были зафиксированы единичные акты агрессии, в том числе по отношению к работникам общественного транспорта. Так, в Байонне до смерти был избит водитель автобуса, потребовавший от пассажиров предъявить билет и надеть маски.

Однако наибольшую активность «антимасочники» проявляют в сети интернет, замечает издание. Как только их группы становятся достаточно многочисленными и организованными, они начинают предлагать коллективные действия. Так, группа на Facebook «Против обязательного ношения маски в Квебеке», насчитывает более 23 тыс. участников, страница под названием Unmasking America («Снимем маску с Америки». — ИноТВ) объединила 9 тыс. человек, но была закрыта из-за распространения фальшивой информации о коронавирусе, а во французское объединение «Против обязательной маски» входит 3,6 тыс. пользователей соцсети. Что до членов бельгийской группы под названием: «Держитесь, оно движется», насчитывающей 6,8 тыс. участников, они обсуждают всевозможные спорные сюжеты — от эффективности лекарств до установки вышек 5G.

При этом, как подчёркивает газета, не все «антимасочники» придерживаются «антинаучных» взглядов. Некоторые приводят данные исследований, выделяя отрывки, в которых говорится о неэффективности масок, — не уточняя, что тот же документ рекомендует их использование.

Однако все эти движения объединены одним общим знаменателем: «сомнением и, как следствие, недоверием», отмечает издание. Часто люди, выступающие против масок, также выступают против многих других вещей, к примеру, карантинных мер и прививок. Один из видных «антимасочников» Йохан Ливернетт, называющий себя «католическим французским писателем», приверженец теорий заговоров, недавно опубликовал статью под заголовком: «Диктатура маски служит интересам вакцины». В ней автор утверждает, что опыт навязываемого масочного режима позднее будет использован для введения обязательной вакцинации, которая будет проводиться правительством по заказу банковских и фармацевтических «картелей». Та же тема махинаций, организованных крупными фармацевтическими фирмами, звучит и в текстах идеолога ультраправого движения и основателя антисемитской ассоциации «Равенство и примирение» Алена Сораля.

При этом на той же площадке — в Facebook — «антимасочникам» отвечают «промасочники», замечает газета. У сторонников обязательного ношения масок для всех также есть свои видные фигуры, такие как астрофизик Орельен Барро, чей пост с ответом «бунтовщикам» набрал 23 тыс. лайков. По его убеждению, государство не может извлечь выгоды из «маскировки» населения, поскольку «ничто так не пугает контролирующие органы, как граждане, которых невозможно опознать». «Да, мы можем — и это мой случай! — иметь много обид на правительство и его политику. И что теперь? Как это может позволить нам подвергать опасности самых уязвимых? Если мы переубиваем друг друга, неужели это ослабит действующую власть?» — негодует учёный в Facebook.