 

Волгоградского судью задержали с поличным по делу о взятке в 25 млн рублей

08.08.2020, 14:30, Новости дня

Задержан председатель районного суда Волгограда Юлия Добрынина, задержание по делу о взятки в размере 25 млн рублей с поличным проходило в ресторане «Фасоль», сообщил источник в правоохранительных органах.

Сумму в 25 млн рублей, по словам собеседника ТАСС, указала судья, для освобождения волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова. Задержание проводила ФСБ.

«За свои услуги она попросила 20 млн рублей, которые ей отдала супруга бизнесмена. Позднее судья убедила принести ей еще 5 млн рублей, из которых были переданы только 2,5 млн рублей», – сказал источник.

«Проконсультировавшись с родственниками, Зубкова сообщила в ФСБ и под их контролем отдала деньги в ресторане «Фасоль», после чего судья была задержана с поличным», – заключил собеседник.

В конце июля глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Алтайского края, подозреваемого в получении взяток.



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