 

Стало известно о возможном возвращении Цепкало в Белоруссию

08.08.2020, 14:30, Новости дня

Бывший глава администрации Парка высоких технологий, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало может вернуться в республику, чтобы отдать свой голос на выборах, сообщил его пресс-секретарь Алексей Урбан.

Урбан заявил, что Цепкало «обязательно будет голосовать, просто сейчас физически непонятно, как сделать эту процедуру». По его словам, в данный момент экс-кандидат находится в Польше, передает РИА «Новости».

«Нет уверенности в этом, но завтра он может быть уже не в Польше. И под вопросом пока: Литва или Белоруссия», – добавил он.

Пресс-секретарь Цепкало отметил, что «рвется» в Белоруссию, однако его отговаривают. Несмотря на это, «есть вероятность того, что он может все-таки доехать и проголосовать».

Также Урбан опроверг информацию о том, что супруга Цепкало Вероника покинула Белоруссию и уехала в Россию. По его словам, она находится на свободе, не задержана.

Напомним, в июле Цепкало покинул Белоруссию и прибыл в Москву.

После того, как ЦИК Белоруссии отказался регистрировать кандидатами в президенты Цепкало  и экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, в нескольких городах страны прошли несанкционированные акции протеста.

Акции проходят до сих пор. Накануне военные подключились к задержаниям участников «велопробега солидарности» в Минске.

Основной день голосования в Белоруссии – 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода этих выборов.



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