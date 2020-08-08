В МИД РФ увидели нарушение базовых норм ВТО в ситуации с TikTok в США

08.08.2020, 14:16, Новости дня

Действия США в отношении TikTok нарушают базовые нормы ВТО, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова заявила, что действия Вашингтона «идут в разрез с базовыми принципами свободной рыночной экономики и нарушают нормы ВТО». Попытка «оправдать столь бесцеремонное выкручивание рук китайскому конкуренту в целях его поглощения необходимостью обеспечения национальной безопасности выглядит особенно цинично», передает РИА «Новости».

«Видим в необоснованно жестких рестриктивных действиях американской стороны в отношении одной из крупнейших социальных сетей ТiкТок нарушение широкого круга международных обязательств Вашингтона по обеспечению свободного и широкого распространения всех форм информации, свободного выбора ее источников, а также поощрения сотрудничества в данной области», – подчеркнула официальный представитель МИД.

Москва призывает американскую сторону пересмотреть методы борьбы за сохранение монополии IT-гигантов в международном сегменте соцсетей.

«Ожидаем, что профильные международные структуры и правозащитные организации должным образом отреагируют и дадут беспристрастную оценку указанным действиям», – добавила Захарова.

Ранее президент США Дональд Трамп издал указы «о борьбе с угрозой» китайских мобильных приложений TikTok и WeChat. В частности, он запретил сделки с компанией – владельцем TikTok ByteDance «в юрисдикции США».

Член Общественной палаты Александр Малькевич заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что нажим властей США на TikTok стал опасным прецедентом, который может убить интернет как подлинно глобальную сеть, а также ставит под сомнение всю риторику Вашингтона о защите свободы слова.