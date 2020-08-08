Мнение: Два соглашения

08.08.2020, 14:10, Разное

Египет и Греция подписали соглашение об исключительной экономической зоне в Средиземном море. По их версии раздел акватории выглядит так:

Версия Турции-Ливии после соглашения Анкары и Триполи в 2019 году выглядит принципиально иначе:

Перед нами классическое противоречие индустриальной фазы: борьба за коммуникации. Геоэкономика в чистом виде. Четыре конфликтующих страны (точнее, два альянса участников) – вполне индустриальные страны (за исключением сброшенной в архаику Ливии, но в данном случае она выступает как придаток Турции). А значит, их ожидает вполне индустриальное разрешение конфликта – через старую добрую локальную войну. Не обязательно в горячей фазе, хотя "тепло" альянсы и их союзники уже вовсю воюют на территории Ливии.

Конфликт очевидно будет разрастаться, в нем уже гораздо больше, чем четыре участника. Вокруг двух альянсов будут формироваться союзы – временные и тактические или даже более высокого порядка.

Есть и корпоративный фактор – весь смысл идущей свистопляски – контроль над маршрутом доставки в Европу газа с шельфа Средиземного моря. И снова классика жанра: углеводородная эра подходит к концу. Европа к 50 году должна полностью отказаться от углеводородных источников энергии, а начиная примерно с 30 года сокращение станет причиной необходимости последовательного выбивания с рынка крупных поставщиков – имеющиеся уже не смогут ни при каких обстоятельствах работать в диапазоне рентабельности. Война на выбывание неизбежна.

Наиболее рациональный подход – контроль над путями транспортировки. Именно за него и начинается борьба. Или война – как кому угодно.

Россия Путина втянута в эту войну по банальной причине – ее уже вышибли с рынка наполовину. В этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт газа упал более чем вдвое. На ситуацию накладывается кризис пандемии коронавируса, но даже без него падение было бы не менее чем на треть. Путинская клика убила российскую экономику и разграбила страну, поэтому мы сегодня скатились на уровень крепких арабских стран. С трендом падения на уровень африканских – причем даже не крепких. Логика вынуждает кремлевскую камарилью цепляться за оставшееся – если не продавать нефть, газ, лес, металлы – то на чем зарабатывать вожделенную валюту? На что выплачивать репарации реальным владельцам страны и содержать имущество за ее пределами? Уж точно не на рубли.

Война в Ливии (а также в Сирии – там она ведется ровно по той дже причине – контроль над путями транспортировки) для путинской России будет продолжаться до тех пор, пока она существует в сегодняшней парадигме разворовывания страны кучкой преступников и бандитов. Пока экономическая модель страны выглядит так и не иначе, втягивание во все новые конфликты и войны будет неизбежным. Расходы на эти войны несет, конечно, бюджет, причем платит за них он рублями. Которых не жалко. В этом смысле экономика конфликтов для правящей бандитской аристократии России выглядит вполне рентабельной – доход они получают в валюте, а расходуют на войну рубли. Очень выгодно. Убытки бюджета, конечно, неизбежны, но они рублевые, а потому оплатит их население страны, которому достанется меньше – пусть это даже рублевая резаная бумага.

Никаких других возможностей выйти из этих войн у России нет и не будет. Только смена режима с последующей сменой модели экономики.