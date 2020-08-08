Пока Тина Кунаки и Моника Белуччи в Греции: Венсан Кассель с дочерью Леони на озере Комо

08.08.2020, 14:05, Разное

Только вчера мы любовались идеальной фигурой Тины Кунаки, которая в данный момент совмещает съемки в рекламной кампании и отдых на яхте в Греции, как сегодня в распоряжении СМИ появились новые фотографии с участием ее мужа Венсана Касселя. Вместе со своей средней дочерью, 10-летней Леони, он отдыхал на пляже озера Комо, Италия.

Венсан и Леони Кассель

Недавно папарацци могли наблюдать еще более интересную картину. Венсан был замечен фотографами итальянского таблоида Chi в ресторане вместе со своей первой женой Моникой Белуччи. Но ничего удивительного и двусмысленного в таком времяпрепровождении актеров не было: Венсан и Моника лишь пришли поддержать свою старшую дочь – 15-летнюю Деву – на съемках новой рекламной кампании Dolce & Gabbana. Они проходили на террасе отеля Grande Hotel Villa Serbelloni, а их конечный результат мы сможем увидеть через несколько месяцев. Первый опыт работы Девы с брендом можно оценить в нашем материале.

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Публикация от (@monicabelluccilatest)6 Авг 2020 в 6:07 PDT

Сейчас Венсан проводит время только с дочерьми – Моника также улетела в Грецию. Но в отличие от Тины Кунаки, выбравшей Миконос, актриса отдыхает с подругой на острове Парос.

Моника Белуччи с подругой

Напомним, Моника и Венсан и после расставания поддерживают хорошие отношения. Прошедший карантин актриса провела на Коста-Васка вместе с дочерьми, и место самоизоляции было выбрано не случайно. Моника хотела, чтобы девочки имели возможность видеться с отцом Венсаном Касселем, так что было решено временно разместиться в том же регионе, где обычно в это время года живет актер.