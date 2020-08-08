Эксперты: консервы из грызунов и насекомых спасут Россию от голода

08.08.2020, 13:55, Разное

Дефолт 90-х годов показал, что политическая независимость страны в сложные периоды зависит в том числе и от обеспеченности населения доступными продуктами питания. Гуманитарная помощь в виде банок сухого молока и «ножек Буша» на деле являются одним из способов купить лояльность страны, оказавшейся в трудном положении. Поэтому продовольственная независимость — один из важных пунктов в программе национальной безопасности России.

Не за горами новый экономический кризис, вызванный пандемией и глобальной политической нестабильностью. Поэтому правительство разработало новую программу по обеспечению продовольственной безопасности Российской Федерации. В ее рамках ведущие российские предприятия пищевой промышленности должны разработать и выпустить новые виды пищевых продуктов для населения.

Известно, что в качестве эксперимента в новых блюдах будут использованы наиболее экономически выгодные виды животных: мучной червь, бытовые грызуны, опарыш и сверчки. Данные виды сырья, согласно заявлениям экспертов, имеют несколько преимуществ перед такими устаревшими источниками белка как мясо и соя.

Ключевые преимущества новых источников белка:

1. Быстрый рост. Насекомые и их личинки возобновляются в разы быстрее млекопитающих и птиц, а значит есть возможность быстро обеспечить необходимые объемы по очень выгодной цене.

2. Калорийность. Пищевая ценность личинок гораздо выше остальных видов белка, что доказано многочисленными исследованиями и передачами о выживании.

3. Компактность. Для разведения насекомых и грызунов не требуются пастбища и большие площади земель, что позволит разместить пищевые предприятия даже на территории города или колонии-поселения.

Технологи государственного пищевого концерна «Сверчок и крыса» первыми разработали и представили широкой публике несколько видов консервов, позволяющих разнообразить рацион простолюдинов — наиболее уязвимой части населения в период надвигающегося дефолта и деноминации рубля. Записаться на дегустацию или заказать первую пробную партию товара можно по телефону: +7 (812) 251-77-32