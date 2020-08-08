 

Большинство нелегальных мигрантов в Чехии оказались украинцами

08.08.2020, 13:53, Новости дня

Украинцы составляют больше четвертой части от нелегальных иностранцев, задержанных в Чехии в 2019 году, сообщило министерство внутренних дел страны.

«Полиция в 2019 году задержала 5677 иностранцев, находившихся в республике нелегально. Как и в прежние годы, наибольшее число задержанных, 1504 человека, составляют граждане Украины. Далее идут граждане Молдавии – 831, Вьетнама – 356, Грузии – 323 и РФ – 271 человек», – цитирует ведомство РИА «Новости».

Отмечается, что в большинстве случаев причиной нелегального пребывания в Чехии является просрочка официально полученной визы.

Через территорию страны не проходят транзитные трассы нелегальной миграции, а общие показатели в этой сфере ниже, чем в период 2015-2016 годов, отметили в МВД.

Большая часть таких мигрантов жили в Праге.

«В настоящее время официальное разрешение на постоянное или долговременное проживание в стране имеют 595,8 тыс. иностранцев. Их структура уже длительное время остается неизменной: первое место занимают граждане Украины – 24,4%, затем идут граждане Словакии – 20,4%, Вьетнама – 10,4%, РФ – 6,4%, Польши – 3,7%», – добавили в министерстве.

Большую часть преступлений среди иностранцев в 2019 году совершили уроженцы Словакии, Украины и Румынии. Чаще всего иностранцы соверали кражи. В 2019 году суд отправил в тюрьму 5,8 тыс. иностранцев.

Ранее СМИ сообщали, что среди нелегальных мигрантов в Израиле количество украинцев и грузин в 2018 году значительно превышало число других иностранцев.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / В Совфеде оценили вероятность выдачи Украине задержанных в Белоруссии россиян

26.06 / Кулеба: Ни одно положение российского законодательства не может помешать деоккупации Крыма

19.07 / В Анкаре сообщили о решении закрыть иконы Айя-Софии во время первой молитвы

03.07 / Премьер Франции подал в отставку

31.07 / В мире зафиксирован новый антирекорд по суточному приросту больных COVID-19

05.07 / ВОЗ второй день подряд фиксирует более 200 тыс. больных COVID-19

30.07 / Россиянам начали выдавать водительские права нового образца

25.06 / Разрешение на онлайн-продажу лекарств получили 70 аптечных организаций

08.07 / Губернатор Подмосковья назвал возможную дату открытия ресторанов и пляжей

17.07 / Замгенпрокурора Украины о войне на Донбассе: Приходится постоянно доказывать, что россияне там все-таки есть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска