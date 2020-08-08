Большинство нелегальных мигрантов в Чехии оказались украинцами

08.08.2020, 13:53, Новости дня

Украинцы составляют больше четвертой части от нелегальных иностранцев, задержанных в Чехии в 2019 году, сообщило министерство внутренних дел страны.

«Полиция в 2019 году задержала 5677 иностранцев, находившихся в республике нелегально. Как и в прежние годы, наибольшее число задержанных, 1504 человека, составляют граждане Украины. Далее идут граждане Молдавии – 831, Вьетнама – 356, Грузии – 323 и РФ – 271 человек», – цитирует ведомство РИА «Новости».

Отмечается, что в большинстве случаев причиной нелегального пребывания в Чехии является просрочка официально полученной визы.

Через территорию страны не проходят транзитные трассы нелегальной миграции, а общие показатели в этой сфере ниже, чем в период 2015-2016 годов, отметили в МВД.

Большая часть таких мигрантов жили в Праге.

«В настоящее время официальное разрешение на постоянное или долговременное проживание в стране имеют 595,8 тыс. иностранцев. Их структура уже длительное время остается неизменной: первое место занимают граждане Украины – 24,4%, затем идут граждане Словакии – 20,4%, Вьетнама – 10,4%, РФ – 6,4%, Польши – 3,7%», – добавили в министерстве.

Большую часть преступлений среди иностранцев в 2019 году совершили уроженцы Словакии, Украины и Румынии. Чаще всего иностранцы соверали кражи. В 2019 году суд отправил в тюрьму 5,8 тыс. иностранцев.

Ранее СМИ сообщали, что среди нелегальных мигрантов в Израиле количество украинцев и грузин в 2018 году значительно превышало число других иностранцев.