Названы самые популярные породы котов в России

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08.08.2020, 13:48, Новости дня

В РФ чаще всего заводят котов породы мейн-кун, британской породы, сибирских и бенгальских кошек, сообщила президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко.

«Британская порода кошек одна из самых популярных среди россиян, потому что они похоже на плюшевых мишек. По-прежнему популярны мейн-куны, потому что большие, а русский человек любит больших кошек. Сибиряки традиционных окрасов тоже одни из самых популярных, они большие, нарядные, красивые и несложные в содержании», – сказала Шевченко агентству «Москва».

Она отметила, что также популярны бенгальские кошки, так как они напоминают диких животных, и у них гладкая шерсть с красивыми пятнами.

Также россияне проявляют интерес к скоттиш-фолдам, ориенталам и сфинксам.

При этом кошек чаще приручали именно в период самоизоляции. «Человеку хотелось иметь какую-то часть природы, кого-то, с кем можно пообщаться, поиграть. Кошку очень удобно содержать», – объяснила мотивацию Шевченко.

В мае пользователей Сети рассмешило видео, на котором уставший от игр с детьми кот нашел весьма необычное место для самоизоляции и забрался на дверь.



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