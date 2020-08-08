Диетолог назвала самое опасное для здоровья пиво

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08.08.2020, 13:30, Новости дня

Все сорта пива объединяют два очень вредных компонента – высокий гликемический индекс и алкоголь. В крафтовом пиве производители часто используют различные добавки, однако любые ингредиенты, особенно сладкие, расшатывают «инсулиновые качели», что приводит к развитию сахарного диабета и иных хронических заболеваний, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Историк русского пивоваренного искусства Павел Егоров рассказал, что в РФ с 2014 года стали популярны независимые частные компании, которые не придерживаются промышленных рецептов пивоварения, а создают свой уникальный, неповторимый сорт напитка, передает портал «Вечерняя Москва».

По его словам, крафтовое пиво на данный момент насчитывает около 400 сортов. Напитки отличаются от привычных вкусов различными добавками – фруктовыми, цитрусовыми, ягодными.

Главное отличие от традиционной рецептуры – это получение вкуса экспериментальным способом с различными видами солода и дрожжей.

В свою очередь Соломатина отметила, что объединяет все сорта пива два очень вредных компонента – высокий гликемический индекс и алкоголь.

«Напиток этот противопоказан детям, беременным и кормящим. Его потребление я не рекомендую людям с нарушением психики, нервной системы, у кого имеется предрасположенность к атеросклерозу и диабетикам», – сказала врач.

По ее словам, даже безалкогольные сорта напитка могут нанести непоправимый вред здоровью: «Безалкогольное или слабоалкогольное пиво имеет высокий гликемический индекс, способствует развитию инсулинорезистентности и провоцирует развитие диабета второго типа. Кроме того, распитие напитка, который даже не содержит градус, – это прямой путь к образованию атеросклеротических бляшек и появлению лишнего веса».

Несмотря на это, у напитка все же имеются минимальные положительные свойства: «Полезным пиво может быть только если оно приготовлено из натуральных продуктов. В этом случае оно снижает напряженность, в нем содержится эстроген – женский гормон. И дамы, потребляя пиво, могут пополнять его запасы».

«300 миллилитров пива – допустимая дневная норма, которую можно выпивать с хорошей, полноценной закуской, желательно не жирной. Нельзя пить пиво на голодный желудок, так как это может спровоцировать приступы и спазмы в желудке», – подчеркнула медик.

По ее мнению, лучше отдавать свое предпочтение живому пиву – нефильтрованному, но при этом нужно учитывать, что в нем патогенная флора развивается раньше.

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