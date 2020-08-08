 

Эксперт Global Times – США активизировали попытки разобщить Китай и Россию

08.08.2020, 13:20, Новости дня

США всеми силами пытаются разобщить Москву и Пекин, однако то, что Москва неоднократно отвергала «приманки» Вашингтона, показывает, что у двух стран существует очень тесное сотрудничество. Как считает заместитель директора Центра исследования РФ при Народном университете Китая Ван Сяньцзюй, в этих условиях очень важно развивать дружбу и сотрудничество между народами Китая и России, а также укреплять социальную и общественную основу своего всеобъемлющего стратегического партнёрства.


Reuters

В последнее время США активно предлагали РФ присоединиться к «Большой семёрке» в расширенном формате и хотели привлечь Китай к переговорам о заключении нового договора СНВ между США и Россией. Как пишет заместитель директора Центра исследования РФ при Народном университете Китая и Санкт-Петербургском государственном университете Ван Сяньцзюй, эти шаги воспринимаются как стремление США разобщить Москву и Пекин, однако то, что РФ неоднократно отвергала «приманки» Вашингтона, показывает, что у двух стран существует очень тесное сотрудничество.

Как отмечает эксперт, чтобы испортить отношения меду Китаем и Россией, США используют «мягкую силу» и «умную силу». Именно поэтому в последнее время в американских СМИ и в социальных сетях наблюдается резкое увеличение числа тех, кто пытается настроить Китай и Россию друг против друга и опорочить их отношения.

Ван Сяньцзюй уверен, что в этих условиях очень важно укреплять дружбу и сотрудничество между народами Китая и России. Они должны укреплять социальную и общественную основу своего всеобъемлющего стратегического партнёрства в координации действий с расчётом на новую эпоху. Также крайне необходимо укреплять китайско-российские культурные связи и связи между людьми путём преодоления соответствующих существующих недостатков, а также последствий пандемии коронавируса.

Продолжая внедрять положительный опыт и традиции, такие как Год туризма и Год культуры, две страны могут также разработать новые коммуникационные механизмы для удовлетворения потребностей в условиях меняющейся обстановки.

«Целью является дальнейшее укрепление взаимопонимания и дружбы между народами двух стран, воспитание талантов, знакомых с культурой и языком друг друга, содействие прагматичному сотрудничеству и общему развитию. Большую роль в этом отношении могут сыграть Общество российско-китайской дружбы и Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, включая подкомитеты последнего по культуре, журналистике, образованию, науке и технике», — уверен китайский эксперт.



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