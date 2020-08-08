Не всякая маска поможет — в Австралии проводят ревизию неправильных средств защиты

08.08.2020, 13:20, Новости дня

Австралийская администрация лекарственных средств проводит проверку всех типов медицинских масок и халатов, которые поставляют в больницы: некоторые из них не соответствуют требованиям и не гарантируют защиту от коронавируса. Медсёстры двух австралийских штатов первыми забили тревогу и послали в местную газету фотографии средств индивидуальной защиты, на которых стояла маркировка «не для медицинского использования», пишет The Guardian.



Reuters

В Австралии проверяют средства защиты после жалоб медсестёр на то, что некоторые из них не могут защитить от инфекции, пишет The Guardian.

Как рассказывает издание, хирургические маски и маски для проведения осмотра предназначены для защиты от передачи болезни. Они считаются медицинскими материалами, их распространение регулируются Австралийской администрацией лекарственных средств (TGA), а перед поставками они должны быть включены в реестр лечебных препаратов. С четверга 286 типов масок вычеркнули из реестра в рамках проверки: медперсонал выражал обеспокоенность, что многие их них не соответствовали стандартам и могли способствовать распространению коронавируса.

В статье отмечается, что ранее в австралийское отделение газеты пришли фотографии из больниц в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс. На снимках медсёстры демонстрировали маски и халаты с ярлыками на китайском: «Одноразовые защитные маски (не для медицинского использования)» и «Одноразовые халаты не для медицинского использования». Председательница отделения Медицинской ассоциации Австралии в Новом Южном Уэльсе Даниэль МакМиллен заявила, что все средства защиты для работников здравоохранения должны по крайней мере соответствовать стандартам и предназначаться для медицинского использования. Она подчеркнула, что её организация взяла на себя обязательство не допустить ни одной смерти среди медперсонала, а для этого жизненно необходимо обеспечить его индивидуальными средствами защиты надлежащего качества. Представительница Министерства здравоохранения штата заверила общественность, что все неподходящие материалы в больницах заменили на те, которые предназначены для медучреждений.

Во вторник австралийское отделение газеты сообщило о том, что медсёстры написали письмо премьер-министру штата Виктория Дэниелу Эндрюсу с просьбой «немедленно» оповестить их, какие меры предпринимаются для их защиты. По их словам, «спустя месяцы после начала вспышки ситуация до сих пор неприемлемая». Авторы письма указывают, что более 800 работников здравоохранения штата заразились COVID-19, а по крайней мере трое находятся в реанимации.

В данный момент Главный комитет здравоохранения Австралии пересматривает свои рекомендации для использования средств индивидуальной защиты медработниками, пишет The Guardian.