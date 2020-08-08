В канадской Арктике две ледяные шапки исчезли даже быстрее, чем ожидалось

08.08.2020, 13:20, Новости дня

На одном из канадских островов Арктики полностью исчезли две ледяные шапки, пишет CNN со ссылкой на новые снимки NASA. Как отмечается в статье, учёный Марк Серрез, который ещё в 2017 году прогнозировал их исчезновение в течение ближайших пяти лет, заявил, что таяние произошло «действительно быстро».



Reuters

Новые спутниковые снимки NASA показали, что в заливе Святого Патрика на плато Хазена полностью исчезли две ледяные шапки, пишет CNN.

«Я не могу сказать, что был ужасно удивлён, поскольку мы знали, что так будет, но это произошло действительно быстро», — заявил каналу Марк Серрез, директор Национального центра данных по снегу и льду.

В 2017 году Серрез был соавтором статьи, в которой высказывался прогноз, что эти ледяные шапки исчезнут в течение пяти лет.

Они были расположены на плато Хазен на северо-востоке острова Элсмир, на канадской территории Нунавут. Данные за 1959 год показывают, что площадь большей шапки составляла тогда почти 7,8 кв.км, а меньшей — 2,8 кв.км. С тех пор они постоянно уменьшались.

По оценкам учёных, ледники, вероятно, образовались около 5 тыс. лет назад. В период между XVI и XIX веками — временные рамки, известные как Малый ледниковый период, — они были значительно больше.

Очень высокие температуры, зафиксированные летом 2015 года, сократили жизнь ледяных шапок залива Святого Патрика.

«Вы действительно могли наблюдать, как они пострадали. Но эта жара на самом деле не прекратилась. И сейчас просто становится слишком жарко», — заявил Серрез каналу CNN.

Как отмечается в статье, в районе залива Святого Патрика есть и другие ледяные шапки, которые находятся на большей высоте. И они также сильно уменьшились.

«Сделаю ещё один прогноз: через десятилетие их уже не будет», — прогнозирует Серрез.

По его словам, небольшие ледяные шапки в Арктике — это очень чувствительный показатель последствий климатических изменений.

«Существует явление, именуемое «арктическое усиление». Тут речь идёт не о теории, а о наблюдениях, что Арктика нагревается намного быстрее, чем остальная часть земного шара: в два-четыре раза быстрее», — отметил Серрез.

Исчезновение ледяных шапок в заливе Святого Патрика — это, по его мнению, тревожный показатель того, что происходит в Арктике.