 

Пентагон и SpaceX заключили контракт на запуск аппаратов для вооруженных сил США

08.08.2020, 13:15, Новости дня

Министерство обороны США заключило контракт о запуске космического корабля национальной безопасности с компанией американского бизнесмена Илона Маска Space Exploration Technologies Corp на сумму $316 млн. Информация об этом была опубликована на сайте министерства 7 августа.

SpaceX будет участвовать в запуске аппаратов для вооруженных сил США с 2022-го по 2028 год. Количество запусков в контракте не указано.

“Контракт включает ранние интеграционные исследования, поддержку услуг по запуску, наблюдение за флотом, обеспечение выполнения миссии”, – сказано в документе.

Количество пусков с космодромов на мысе Канаверал во Флориде и с военного космодрома Ванденберг в Калифорнии будет устанавливаться ежегодно.

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о создании космических сил США. Он считает, что создание нового рода войск поможет США сдерживать агрессию и контролировать “предельно высокие позиции”.

В оборонном бюджете США на 2020 год заложено $40 млн на финансирование космических войск, хотя Белый дом запросил для этого более $72 млн, отмечает Space News.

Весь объем оборонного бюджета составляет $738 млрд.

Космические силы США – первый новый род войск США, созданный после 1947 года, сообщает CNN.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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