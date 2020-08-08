Учителей не будут тестировать на коронавирус перед началом учебного года – Степанов

08.08.2020, 13:15, Новости дня

Массовое тестирование учителей на коронавирус перед началом учебного года проводиться не будет. Об этом на брифинге 8 августа сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Пресс-конференция транслировалась на странице YouTube Кабинета Министров.

По его словам, в тестировании учителей “нет необходимости”.

“Все, что касается тестирования, четко предусмотрено законодательством, приказами Минздрава: кому и в каких случаях нужно проводить тесты. Раздела о проведении тестирования учителей нет”, – заявил Степанов.

Он добавил, что тестирование учителей должно проводиться в общем порядке: при наличии симптомов или после контакта с человеком, у которого был подтвержден COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Первый случай коронавируса в Украине был подтвержден 3 марта, с 11 марта в стране действует карантин. С 11 мая ограничения начали ослаблять. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

С 1 августа правила карантина изменились. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Подробнее с карантинными мерами в разных зонах можно ознакомиться здесь.

На 8 августа количество случаев COVID-19 в Украине достигло 79 750 (коронавирус за сутки был подтвержден у 1489 человек). С начала эпидемии умерло 1879 пациентов с коронавирусом (27 – за последние сутки), выздоровело 43 655 человек (+600).