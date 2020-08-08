Мнение: Сверхсмертность

08.08.2020, 13:05, Разное

В июне 2020 года в России умерло 162,8 тысячи человек, что на 25,6 тысячи больше, чем в июне прошлого года, когда зарегистрировали 137,2 тысячи смертей. Об этом сообщил Росстат.

Единственное объяснение сверхсмертности – борьба с коронавирусом. Безграмотная в плане организации, она лишила население страны доступа даже к тем жалким остаточным ресурсам здравоохранения, которые еще существуют на нашей территории. Люди с "непрофильными" заболеваниями получают медицинскую помощь несвоевременно или вообще не получают. Плановые операции и лечение либо отменяются, либо переносятся. Что в итоге приводит к повышению смертности.

25 тысяч дополнительно умерших за один месяц – это 300 тысяч дополнительной смертности за год. Когда говорят о том, что правление Путина мало чем отличается от нашествия Гитлера – то эти цифры тому явное подтверждение. Разница лишь в том, что Гитлер и не скрывал своих целей. Впрочем, нынешняя шайка тоже не слишком прячет их, другой вопрос, что население в упор не желает видеть, кто его смертельный враг. Смертельный – в прямом смысле этого слова. Никаких иносказаний.

Что характерно: чем более свирепо и беспощадно, вопреки любой разумной логике и нормативным документам по борьбе с эпидемиями (хотя по тем же документам никакой эпидемии и вблизи не наблюдалось), в общем, чем более масштабно вели борьбу с коронавирусом, тем хуже дела обстоят именно со сверхсмертностью. В мае в Москве смертность превысила показатели прошлого года более чем на 50%:

В мае 2020 г. в Москве было зарегистрировано 15 713 смертей. По сравнению с прошлым годом смертность в мае выросла на 57%, а по сравнению со средним показателем мая за последние три года – на 58,5%, следует из данных, опубликованных московским департаментом здравоохранения.

Видимо, эти две величины: степень невменяемости при борьбе с "эпидемией" и сверхсмертность – связаны между собой прямым соотношением. Иного объяснения я лично просто не в силах увидеть.

300 тысяч "дополнительно" умерших и тех, кто умрет в 2020 году – это половина всех умерших от голода в Ленинграде за 900 дней блокады. Путинский режим убивает народ страны гораздо более эффективно, чем его идейная предтеча