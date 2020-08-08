Съемки “Друзей” снова перенесли: комментарий Дженнифер Энистон

08.08.2020, 13:01, Разное

В августе должны были начаться съемки долгожданного специального эпизода суперпопулярного сериала конца 90-х “Друзья”, которые из-за пандемии коронавируса откладывались с мая. Но, к сожалению поклонников проекта, компания HBO Max, занимающаяся его производством, приняла решение вновь перенести работу аж на май следующего года, и то в лучшем случае. Об этом стало известно сначала благодаря источникам издания Variety, а затем новость подтвердила исполнительница одной из главных ролей Дженнифер Энистон. В интервью изданию Deadline она рассказала:

Это очень грустно, что мы должны все снова переносить. Но мы подумали: “Как мы будем снимать это с живой аудиторией?” Сейчас небезопасный период. А это для нас главное. Просто не самое удачное в плане безопасности время.

Но с другой стороны, знаете что? Результат должен получиться превосходным, ведь это даст нам больше времени, чтобы придумать что-то еще более удачное и смешное. Так что я предпочитаю в этой ситуации видеть стакан наполовину полным.

Ну и кроме того, мы все равно никуда не денемся. Вы никогда не сможете избавиться от “Друзей”, уж извините. Мы с вами на всю жизнь, – шутливо добавила Дженнифер.

Кликните на фото для просмотра галереиПромо к сериалу “Друзья”

Напомним, в начале июля стало известно, что HBO Max приступили к работе над специальным эпизодом “Друзей”. Съемки должны были начаться еще 27 мая, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на вторую половину августа. В преддверии съемок всем актерам нужно было сдать анализы на COVID-19, а на самих съемках – держаться на дистанции и вне камер передвигаться только в масках. Хотели отказаться и от главного атрибута сериала – живой массовки, смеющейся за кадром. Но, как видим, продюсеры изменили свое решение.

Съемки будут проходить в той же студии Stage 24 в Калифорнии, где снимались и предыдущие серии. По имеющейся информации, новый эпизод будет не сценарным, а импровизационным – актеры сами будут создавать сюжет по ходу работы.

Наверное, можно назвать этот выпуск “Тот, в котором они все снова встретились” – Дэвид, Дженнифер, Кортни, Мэтт, Лиза и Мэттью воссоединятся для специального выпуска на HBO Max, который будет выложен вместе с полным архивом “Друзей”,

– объясняет главный контент-редактор HBO Max Кевин Райт.