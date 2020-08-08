 

Короткий наряд депутата парламента вызвал скандал в Южной Корее

08.08.2020, 12:48, Новости дня

Споры о том, как следует одеваться законодателям, разгорелись в Южной Корее после того, как депутат парламента Рю Хочжон пришла на пленарное заседание в коротком платье, сообщают местные СМИ.

Издание YonHap сообщает, что как только фотографии попали в Сеть, интернет-пользователи обрушились на Хочжон с критикой, перелает РИА «Новости».

https://t.co/twd1jfEPS5
pic.twitter.com/Gmvv9kfry7

— (@wnewskr) August 5, 2020  

«Она выглядит так, как будто пришла собрать с присутствующих плату за алкоголь», «Это что, бар?», «Скоро она придет на работу в бикини», – возмутились комментаторы.

27-летняя Рю Хочжон является самым молодым депутатом Национального собрания. Она объяснила выбор наряда желанием изменить традицию носить только строгую одежду.

«На каждой сессии большинство депутатов – а это мужчины среднего возраста – одеты в костюмы и галстуки. Я хотела разрушить эту традицию», – отметила депутат.

Она напомнила, что авторитет парламента основан не на одежде и пообещала продолжить экспериментировать с нарядами.

В Партии справедливости, членом которой является Рю Хочжон, выразили сожаление, что женщину-политика оценивают не по результатом ее работы, а по внешнему виду.

Также за нее вступилась депутат от Демократической партии Ко Мин Чжун, которая отметила, что коллега смогла разрушить чрезмерно авторитарную и торжественную атмосферу парламента.

Ранее в Сети распространилась фотография медсестры из инфекционного госпиталя под Тулой, которая вышла на смену в прозрачном защитном костюме, под которым у нее были только спортивный топ и шорты. Сама девушка объяснила, что в спецзащите очень жарко, и она не думала, что все будет так просвечивать.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и министр здравоохранения региона Алексей Эрк поддержали девушку, пользователи иностранной соцсети Reddit восхитились медсестрой, а россияне организовали флешмоб в ее поддержку.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Возможность оплатить парковку временно ограничена в Москве

08.07 / В АТОР разъяснили порядок получения ваучеров и денег за отмененные авиарейсы

22.07 / В Москве автомобиль врезался в пешеходов

29.07 / “Чуть ли не мы их сами сюда завезли”. Лукашенко прокомментировал задержание россиян из ЧВК “Вагнер” в Беларуси

09.07 / Число жертв наводнения в Японии увеличилось до 62 человек

05.08 / Арендатор «Фортуны» отказался достраивать «Северный поток – 2»

07.08 / Аргентинские болота уничтожают сильнейшие за последние десятилетия пожары

11.07 / Разработан датчик кислорода с высокой надежностью

30.06 / На Камчатке и Чукотке открылись участки в последний день голосования по Конституции

25.06 / Жители Алтайского края перекрыли трассу из-за перебоев с водоснабжением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска