Личное: Нападение старых кур

08.08.2020, 12:35, Разное

Вчера вечером, когда я объявила, что отныне в приличном обществе не могут сочетаться вместе понятия «секс» и «баба 45+», престарелые куры пошли на меня войной.

Как вермахт на Советский Союз, ага — по трём направлениям.



Ева Лонгория на пороге 45-летия. Фото: Соцсети

Старые куры, разделившись на три группы куриных армий, атаковали меня комментариями, будто насранными под копирку в трёх вариациях.

Во-первых, мне 47-49-52, и меня все хотят — посмотрите на моё красивое лицо.

Захожу, смотрю. Что вижу? Шляпу и очки на полморды. Нижнюю часть лица, там где клюв, скрывает респиратор или тень.

У меня — молодой любовник! Последнему было 18, а мне 54!

Блин, вот это — диагноз. Что за беспокойная старая пися? Детей она выстрелила, зачав в 18, а теперь других обратно в себя засасывает!

Всё хорошо у бабушки, которая вслух пишет о своих девиациях или её просто никто не трахает и отсюда возникают такие фантазии?!

Вторая группа куриных армий сделала хитрый маневр и зашла в тыл — не к себе, как первая, а, как им показалось, ко мне.

Годы быстро летят, и ты станешь старой, Лена! Тебе тоже когда-нибудь будет обидно, что секс стал не про тебя!

Да? Серьёзно?

Так ведь это — хорошо, а не плохо, сто раз уже писала об этом. Сяду на лавке в доме для престарелых и начну кричать всем вслед «пра-а-аститутка пошла!»

Все станем старыми, что ж с того? Ну, а то, что в возрасте бабушки нет никакого секса — факт.

Зато есть другие радости, да. Вот я, например, писатель, а вы можете связать кофту для внуков — это тоже неплохое занятие.

Третьи куры решили привести в пример не себя, а почему-то Кейт Бекинсейл. Ей 47, Лена — зырь!

ОК, посмотрела:



Фото: Тут ей 42

Но, во-первых, где вы, а где Бекинсейл? А во-вторых, откуда вы знаете, как она выглядит на самом деле, а не в кино?

Тем не менее, Бекинсейл — молодец тётка! Филеры в скулах, подбородке, ботокс вокруг — тотальный голливудский уход. Кожа мелкоморщинистого типа старения, правда, уже сильно сдаёт, несмотря на отпиленный нос.

Тем не менее, вы простите меня, третий фронт старых куриц, но давайте честно — вот Кейт, ещё лучше в 47 буду выглядеть я.

Но — вы? Точно нет.

Давайте ещё раз я вам скажу откровенно: баба в 45+ не должна произносить слово секс, примеряя его на себя.

Точка. Не спорьте, пожалуйста.