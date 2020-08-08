Xiaomi представила конвекционную микроволновую печь Mijia для барбекю, приготовления на пару и гриля

08.08.2020, 12:30, Разное

Компания Xiaomi представила новое устройство для «умного дома». Микроволновая печь Mijia имеет функции гриля, барбекю и приготовления блюда на пару.

Это не первый предмет кухонной техники, как и предыдущие девайсы, новая микроволновка управляется посредством фирменной программы для смартфона. В конвекционной СВЧ-печи Mijia Smart Convection от Xiaomi можно не только разогревать пищу, но и готовить различные блюда.

При этом печка оснащена только двумя кнопками с мультифункциональным режимом и ручкой с универсальным применением. Объем микроволновки равен 23 литрам, в ней можно готовить мясо, рыбу или овощи на гриле, есть также в ней и опция микро-обжаривания.

Стоит отметить, что трубки для барбекю в устройстве выполнены из кварца, а нагревательную пластину Mijia производитель сделал из микрокристаллов. Такое оснащение дает возможность готовить блюда на пару, что обычно не встретишь в функционале такого рода кухонной техники.

Печка синхронизируется с любой другой техникой «умного дома», в приложении для смартфона можно найти также массу рецептов для нее. Купить полезный кухонный девайс для разогревания и готовки можно уже сейчас, стоимость СВЧ составляет менее 80 долларов.