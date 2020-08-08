Агния Кузнецова рассказала, как соблазняла Павла Прилучного в сериале «Желтый глаз тигра»

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08.08.2020, 12:30, Разное

Агния Кузнецова вспомнила, как обольщала Павла Прилучного в телесериале «Желтый глаз тигра». Актриса играла роль избалованной московской девушки.
Агния Кузнецова отмечает, что ее героиня была из богатой семьи и не знала ни в чем отказов. Герой Павла Прилучного Сергей ей понравился, и она решила заполучить его, как игрушку, поэтому стала соблазнять. Актриса отметила, что любит роль таких «девочек-оторв», так как они интересные и кокетливые. С течением времени ее героиня становится хорошей девушкой, желающей помогать даже незнакомым людям. В обычной жизни Агния Кузнецова – хорошая мать и жена, она счастлива с супругом и воспитывает наследника.

Напомним, что Павел Прилучный после развода с супругой Агатой Муцениеце начал отношение с Мирославой Карпович. Сейчас актриса проживает в его доме и пользуется джипом предшественницы.



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