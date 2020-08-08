Мнение: Мужчины-попрошайки

08.08.2020, 12:20, Разное

Попрошайка – это баг, благодаря которому человек видит в других людях своих нерадивых нянек.

Попрошайка – тот же Штурман, но если Штурман видит в других своих подчиненных, свою верную команду, а себя считает сильным и главным, то Попрошайка признает свою слабость, зависимость и обвиняет других в том, что те недостаточно нянчатся с ней, обижают, притесняют, не заботятся.

Вот почему для мужчины – это самый страшный баг. Если вы – Попрошайка, то вы – не мужчина.

Уж лучше будьте Штурманами, если у вас плохие границы, но только не Попрошайкой.

И самые противные среди мужчин-Попрошаек – те, кто обвиняют женщин и жалуются на них.

Когда мужчина обвиняет начальство, правительство, капиталистов и педерастов в своих бедах, это еще ничего. Он обвиняет тех, кто его сильней, обвиняет властьимущих. Но как только он открывает рот и начинает обвинять женщин как класс все. Он объявляет о своей полной негодности как мужчины.

Мужчины, если вас обижают девчонки, то кто вы тогда?

Нельзя поддаваться на провокации феминисток и отвечать им встречными обвинениями, да еще стараться их превзойти по силе жалоб.

Вот посмотрите в этом письме, какой противный нытик.

Обратите внимание как с каждой новой жалобой и претензией в сторону женщин его фигура становится все более жалкой и уродливой.

Давайте разберем это письмо и приведите из интернета примеры других мужиков-нытиков.

manuljke

Здравствуйте!

Не могу передать словами какой дикий восторг я получил, наткнувшись на Вашу статью – “Я свободна, но мужчина должен платить».

В обиходе повседневной жизни я наблюдаю картину, в которой отношения между М и Ж строятся на мужской безропотной опеке, и ответного неуважения со стороны женщин, принятие опеки не как блага, а как долговой обязанности по факту половой принадлежности.

(Это не он одинокий дрочер, это другие мужчины – коврики своих баб)

За 32 года, не соглашаясь с парадигмой «я сильная равноправная, независимая женщина, но мою независимость изволь оплачивать, так как ты мужчина» я, так и не смог обрести нормальные, здоровые не со зависимые отношения.

(Ни разу не получилось вызвать у женщины симпатию и уважение)

В итоге мужчина в современном мире это раб, у которого сплошь одни обязанности перед женщиной, но нет прав. В моей голове просто не укладывается как 90% мужчин с радостью берутся нести свой «крест», не получая при этом даже элементарного уважения со стороны женщины.

(Но чтобы не признавать, что это он лично никогда не нравился женщинам, он обобщает всех мужчин, и возвышается над ними. Якобы те, другие, согласны на унижения, а он нет)

Как результат я невротик и не могу свыкнуться с мыслью, что все больше ненавижу большинство женщин, невзирая на то, что прекрасно понимаю какие базовые инстинкты управляют людьми.

(Несмотря на бушующие инстинкты, женщины не подпускают его близко, и остается ему только ненависть)

Мои последние отношения закончились после того как в разговоре я выяснил: «Я тоже работаю, поэтому убираться не буду, готовить не буду, регулярный секс тоже по настроению, я свободная личность уважай мои границы. При этом мои деньги — это мои деньги, обеспечивать меня должен ты, дарить подарки и уделять внимание моим прихотям.

(Его последняя девушка плюсовала так сильно, что только за деньги соглашалась с ним иногда спать, но изредка, и в дополнение хотела, чтобы он брал на себя весь быт, в общем был ее пажом и служанкой)

На мой вопрос «А что же я получу и зачем мне такие отношения» – она опешила и сказала что никогда не задумывалась об этом, так как другие мужчины молча соглашались.

(Это он от себя приплел про мужчин-ковриков. Она ему сказала проще: “не нравится, пошел вон”)

Не буду описывать другие попытки, все плюс-минус были одни и те же, невзирая на возраст, воспитание и умственные способности девушек.

(Даже немолодые и глупые с ним всегда очень сильно плюсовали)

Признаюсь честно я и мои некоторые друзья, которые тоже хапнули с полна, уже отчаялись, смотрим ролики на темы «жена Филиппинка»))

(Как будто филиппинки будут бесплатно его обслуживать)

Я не Челентано, но и не урод, при деньгах, образован, при определенных усилиях с девушками проблем как таковых нет, но хочется что-то более глубокое, душевное и долговременное.

А в текущих реалиях, сексуально – брачный рынок чрезмерно задемпингованный в сторону женщин, любая привлекательная девушка при постановке вопроса «патриархат» или «равноправие», просто вытащит другого мужичка из френд зоны, который согласится на ее условия, зачем ей хмырь такой, да еще и на манипуляции не ведется – вообще катастрофа))

Может со мной что-то не так.. Буду рад если данное письмо Вас заинтересует и Вы поделитесь своим мнением в рубрике, отведенной для этого.

(Он даже о моей собственной рубрике пишет так, будто она отведена кем-то для него, а не мной самой для себя. Вот если у мужчины такой баг как у этого автора, надо пить три раза в день микстуру магнезия-бром и забыть о бабах. Понятно почему это такой сильный антисекс для женщин?)