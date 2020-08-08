 

«Я переспал со всеми»: Артем Карокозян рассказал о своих курортных романах

08.08.2020, 12:17, Разное

Артем Карокозян в беседе с журналистами рассказал о своих курортных романах. Он поделился смелой историей, что имел интим с тремя женщинами: тетей, дочкой и мамой.
У блогера нет супруги, поэтому иногда он может позволить себе «ни к чему не обязывающие» связи с курортницами. Артем Карокозян уверен, что женщины изменяют своим мужьям. Он не против роли любовника и знает много курьезов о курортных романах. Блогер очень запомнил ситуацию с родственницами, которые были красивы и молоды. Он имел интимную связь с каждой из них, но не одновременно, а по очереди. Также актер не против отношений с женщиной старше него.

Рассказывая о безупречной супруге, Артем Карокозян с юмором отметил, что она должна иметь сходство с персонажем кинофильма «Люди Икс» Мистик, потому что она разная и из-за этого интересная. Блогер рассказал, что его любимая Аделина Мандарина сначала была похожа на тот образ, но потом стала «офигевать», поэтому взаимоотношения пары стали не такими крепкими.

Артем Карокозян неблагоприятно отзывается о феминизме, полагая, что равноправия добиться нельзя. Он считает, что женщины мечтают о равенстве, но не хотят работать, как мужчины. Мечтают быть защищены физически и морально, их должны любить, а работу делать не желают.



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