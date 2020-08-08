Гражданство за деньги — CNN рассказал, как сверхбогатые спасаются от пандемии

08.08.2020, 12:15, Новости дня

На фоне кризиса коронавируса многие сверхбогатые семьи спешат обзавестись паспортами других государств, пользуясь программами «гражданство в обмен на инвестиции». Среди прочего они надеются, что таким образом смогут обеспечить свою безопасность на случай новой эпидемии, пишет CNN.



Reuters

Для большинства людей пандемия коронавируса ограничила возможности путешествий. Но не для сверхбогатых семей. Они всё чаще используют свои деньги для пересечения границ, которые в противном случае были бы для них закрыты, пишет CNN.

Речь идёт об «элитном мире инвестиционной миграции». Здесь заявки на получение паспорта основываются не на национальности или гражданстве, а на богатстве и желании перемещать его по планете, поясняет телеканал.

Так называемые программы гражданство в обмен на инвестиции (CIP) являются развивающейся отраслью. То же самое касается соглашений о предоставлении места жительства в обмен на денежные вливания, также известные как «золотые визы».

Они позволяют сверхбогатым не только диверсифицировать свой портфель инвестиций, переведя свои деньги в другую страну, но и получить преимущества гражданства, в том числе новый паспорт. В последние годы основными мотивами участников программ CIP, чистая стоимость которых, как правило, колеблется в пределе от $2 до 50 млн, были свобода передвижения, налоговые льготы и такие факторы, как лучший уровень образование или гражданские свободы.

Но COVID-19 кардинально изменил жизнь на планете в 2020 году. Поэтому некоторые «элитные семьи» также стали рассматривать такие аспекты, как здравоохранение, меры реагирования на пандемию и потенциальные безопасные гавани, чтобы иметь запасной план на будущее.



«Люди действительно хотят получить страховку в виде альтернативного гражданства, которое предоставляет им запасной план, — подтвердил CNN Доминик Волек, глава азиатской консультационной фирмы Henley & Partners. — Они также обеспокоены вопросами здравоохранения и готовности к пандемии. Ведь, разумеется, это пандемия может оказаться не последней в нашей жизни».

«Состоятельные люди не планируют на пять — десять лет. Они планируют более чем на 100 лет вперёд, если имеются в виду богатство и благополучие», — добавил он.

Если говорить о конкретных программах гражданства, то Черногория и Кипр остаются самыми популярными. Количество новых заявок выросло на 142% и 75% соответственно в первом квартале 2020 года по сравнению с четвёртым кварталом 2019-го. Заметный интерес к Мальте также не угасает.

Клиенты предпочитают эти страны, потому что они предоставляют гораздо большую свободу перемещения, лучшее образование и здравоохранения, чем их родные государства. Заметным спросом пользуются услуги CIP в Новой Зеландии и Австралии, которые успешно показали способность справляться с кризисом коронавируса, считает Волек.



При этом участвовать в программах этих стран по карману только семьям с ультравысоким доходом. CIP в Австралии обойдётся желающим в $1 — 3,5 млн., в Новой Зеландии — в $1,9 — 6,5 млн.

«Многие из этих людей вложили 10 миллионов новозеландских долларов в создание полностью самодостаточной автономной коммерческой фермы. Так что им также есть куда отправиться и просто переждать, когда всё уляжется, в такие времена», — отмечает Волек.

Клиентура CIP также меняется: американцы, индийцы, нигерийцы и ливанцы предоставили наибольшее число заявок за последние девять месяцев. Число этих «ультраэлитных людей» неизменно пополняется инвесторами из Китая и с Ближнего Востока.



Некоторые сверхбогатые туристы просто ищут безопасное и удаленное место, где они могли бы укрыться со своей семьёй в случае новой вспышки и ищут «пристанища, свободные от COVID». Они хотят быть готовыми к следующей пандемии.

«Пока ходят разговоры о том, что небольшие страны могут легче справляться с пандемией», — заявил CNN Нури Кац, основатель международной финансовой консалтинговой фирмы Apex Capital Partners.

«Например, в Соединённых Штатах ситуация просто полностью вышла из-под контроля. Но страны поменьше пострадали не так сильно. В том числе государства Карибского бассейна — Доминикана, Антигуа и Барбуда или Сент-Китс —, где очень мало случаев заражения COVID», — подчёркивает он.

Кац также заметил начало другой тенденции: люди начинают инвестировать в гражданства, чтобы увеличить шансы обойти запреты на поездки в будущем. Некоторые страны после открытия границ будут пропускать только держателей определённых паспортов. Например, европейцы в основном не могут посещать США, и наоборот.

Хотя всё больше сверхбогатых используют CIP в качестве резервного плана, реализация этой программы требуют времени. В зависимости от страны процесс комплексной проверки занимает от нескольких месяцев до нескольких лет.

«Невозможна такая ситуация, когда какой-нибудь российский олигарх может приехать, передать миллион долларов политику и уйти с паспортом. Очевидно, это так не работает», — уверяет Волек.

Но некоторые сомневается в справедливости этих рассуждений. Например, в 2018 году Transparency International раскритиковала программы, действующие на Мальте, Кипре, в Португалии и Испании, утверждая, что они «продают доступ к Шенгенской зоне безвизового въезда и даже гражданства ЕС иностранным инвесторам с минимальным вниманием, прозрачностью или должной осмотрительностью».

Джордж ДеМартино, профессор международной экономики и этики в Университете Денвера, считает, что CIP также способны обострять неравенство. «Подобные программы грозят ослабить политическое содружество, давая особые привилегии и без того привилегированным», — предполагает он.

«Они предоставляют тем, кто меньше всего нуждается в миграции и получении гражданства в новой стране, самые большие возможности для этого. В то же время те, кто гораздо более отчаянно пытается мигрировать, например те, кто сталкивается с тяжёлыми экономическими обстоятельствами на родине, полностью лишены этих преимуществ. Программы сами по себе не являются причиной этого неравенства, но они усиливают его», — добавляет ДеМартино.